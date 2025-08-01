Пентагон потратил миллионы на поддержку Patriot Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пентагон выделил 51,6 млн долларов на техническую поддержку зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине с февраля 2023 года, передает РИА «Новости». Данные об этом были обнаружены на портале USAspending.gov, где отмечается, что контракт заключен с компанией Raytheon Technologies (RTX), которая является единственным производителем Patriot.

Соглашение с RTX было подписано без тендера, поскольку компания располагает уникальными технологиями, необходимыми для обслуживания этих систем. Контракт предусматривает консультационную и практическую поддержку украинских военных в эксплуатации, ремонте, техническом обслуживании, а также логистическую помощь. Финансирование осуществляется по линии программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Дополнительно Raytheon Technologies предоставляет удалённую поддержку украинским расчетам через телефонную горячую линию, которая размещена в Польше. Срок действия контракта изначально составлял двенадцать месяцев, но соглашение предусматривает возможность продления еще на три года, то есть до 2028 года включительно. В феврале 2025 года сумма контракта была увеличена почти на 10 млн долларов, что продлило его минимум до февраля 2026 года.

США с начала конфликта поставили Украине три батареи Patriot, которые были переданы при администрации бывшего президента Джо Байдена. В июле 2025 года нынешний президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте анонсировали новую инициативу: европейским союзникам предстоит закупить в США дополнительные ракеты для Patriot на миллиарды долларов и передать их Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности оплатить поставку систем Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать ВСУ батарею ЗРК Patriot. Власти Германии рассматривали возможность купить Киеву комплексы Patriot и ракеты к ним.