Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.12 комментариев
Орбан назвал условие наступления мира на Украине
Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине возможен после отказа от НАТО
Мир на Украине станет возможен только тогда, когда и Запад, и украинские власти признают невозможность членства Украины в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Мир на Украине возможен лишь тогда, когда Запад и сами украинцы признают, что страна не сможет вступить в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на молодежном фестивале в Эстергоме, передает ТАСС.
По его словам, Западу и Украине нужно признать тот факт, что «русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России».
Орбан отметил, что причиной продолжающегося конфликта стало стремление Украины войти в Североатлантический альянс при поддержке прошлой администрации США и большинства западноевропейских стран.
По мнению Орбана, такие планы нарушили геополитический баланс сил, что и привело к началу войны между Россией и Украиной. Премьер подчеркнул, что путь к миру лежит через встречу президентов России и США и заключение всеобъемлющего соглашения по ключевым вопросам, включая контроль вооружений, торговлю энергоресурсами и отмену западных санкций против России.
Он добавил, что такое соглашение должно устраивать все стороны, однако договориться будет сложно из-за позиции большинства лидеров Евросоюза. Орбан заявил, что «весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками».
По словам Орбана, Венгрия выступает за возвращение к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранение коренных причин конфликта, а не за победу над Россией.
Он категорически отверг возможность участия Венгрии в украинском конфликте, подчеркнув: «Я не хочу и не буду брать на себя ответственность за смерть даже одного молодого человека на Украине».