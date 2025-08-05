Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Госжилинспекция проверила вентиляцию дома в Саратове до взрыва газа
Последнюю диагностику вентиляционной системы в десятиэтажном доме, где произошел взрыв газа, провели весной этого года после окончания отопительного сезона, сообщила исполняющая обязанности начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона Юлия Абрамова.
По ее словам, обследование вентиляционных каналов в доме на улице, где случился взрыв газа, проводилось согласно установленному графику, сообщает ТАСС. Абрамова уточнила, что последнюю проверку системы провели в апреле, после завершения отопительного сезона. Обычно такие осмотры проходят не менее трех раз в год: с августа по сентябрь, с декабря по февраль и с апреля по июнь.
Дом находится под управлением ЖСК «Уютный дом». Между ЖСК и АО «Саратовгаз» заключен трехлетний договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, подписанный в октябре 2023 года. Абрамова отметила, что обслуживание газовых сетей проходит по графику, ближайшие работы запланированы на июль – август 2025 года.
По данным ГЖИ, за этот год в инспекцию не поступало обращений от жителей указанного дома, в том числе по вопросам эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва газа в Саратове повредился соседний дом. Причиной обрушения дома назвали взрыв бытового газа. При происшествии погиб ребенок.