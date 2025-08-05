Госжилинспекция проверила вентиляцию дома в Саратове до взрыва газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, обследование вентиляционных каналов в доме на улице, где случился взрыв газа, проводилось согласно установленному графику, сообщает ТАСС. Абрамова уточнила, что последнюю проверку системы провели в апреле, после завершения отопительного сезона. Обычно такие осмотры проходят не менее трех раз в год: с августа по сентябрь, с декабря по февраль и с апреля по июнь.

Дом находится под управлением ЖСК «Уютный дом». Между ЖСК и АО «Саратовгаз» заключен трехлетний договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, подписанный в октябре 2023 года. Абрамова отметила, что обслуживание газовых сетей проходит по графику, ближайшие работы запланированы на июль – август 2025 года.

По данным ГЖИ, за этот год в инспекцию не поступало обращений от жителей указанного дома, в том числе по вопросам эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва газа в Саратове повредился соседний дом. Причиной обрушения дома назвали взрыв бытового газа. При происшествии погиб ребенок.