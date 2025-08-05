Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Редакция WP назвала Китай победителем в торговой войне с США
Редакция Washington Post в статье о торговой войне между США и Китаем делает неутешительный для Вашингтона вывод, сопоставляя экономические показатели стран: экономика Китая в первой половине года росла в среднем на 5,3%, а экономика Америки – всего на 1,25%.
«В январе президент Дональд Трамп объявил Китаю торговую войну. Мне не доставляет удовольствия сообщать, что Китай – безжалостная антиамериканская диктатура – побеждает. Но доказательства неопровержимы», – начинается редакционный материал Washington Post (WP).
Газета делает вывод, что даже неспособность Трампа добиться от Пекина существенных уступок говорит о провале, так как большинство стран согласились на торговое давление со стороны США, но не Китай.
«В апреле Трамп повысил американские пошлины на китайские товары до 145%. Китай ответил 125-процентными пошлинами на американские товары. Затем председатель Си Цзиньпин усилил давление, ограничив экспорт редкоземельных металлов в США, что грозит остановкой производства автомобилей, истребителей и другой продукции», – отмечает газета.
Трампу пришлось отступить, согласившись снизить американские пошлины на китайские товары до 30%, в то время как китайские пошлины на американские товары были снижены до 10%.
«Трамп пытался представить это соглашение как «историческую торговую победу», но это было всего лишь перемирие. Оно никак не повлияло на давние претензии США к Китаю в отношении демпинга товаров на мировом рынке, кражи интеллектуальной собственности и других правонарушений», – считает редакция WP.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» экономику США.
Однако в Китае отметили, что Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли, сообщает China Daily.