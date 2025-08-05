Редакция WP назвала Китай победителем в торговой войне с США

Tекст: Ирма Каплан

«В январе президент Дональд Трамп объявил Китаю торговую войну. Мне не доставляет удовольствия сообщать, что Китай – безжалостная антиамериканская диктатура – побеждает. Но доказательства неопровержимы», – начинается редакционный материал Washington Post (WP).

Газета делает вывод, что даже неспособность Трампа добиться от Пекина существенных уступок говорит о провале, так как большинство стран согласились на торговое давление со стороны США, но не Китай.

«В апреле Трамп повысил американские пошлины на китайские товары до 145%. Китай ответил 125-процентными пошлинами на американские товары. Затем председатель Си Цзиньпин усилил давление, ограничив экспорт редкоземельных металлов в США, что грозит остановкой производства автомобилей, истребителей и другой продукции», – отмечает газета.

Трампу пришлось отступить, согласившись снизить американские пошлины на китайские товары до 30%, в то время как китайские пошлины на американские товары были снижены до 10%.

«Трамп пытался представить это соглашение как «историческую торговую победу», но это было всего лишь перемирие. Оно никак не повлияло на давние претензии США к Китаю в отношении демпинга товаров на мировом рынке, кражи интеллектуальной собственности и других правонарушений», – считает редакция WP.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» экономику США.

Однако в Китае отметили, что Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли, сообщает China Daily.