Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Минэнерго оценило риски резкого роста цен на топливо
Минэнерго спрогнозировало стабильность цен на топливном рынке России
Рынок нефтепродуктов в России остается профицитным, что способствует стабильности цен и покрытию всех потребностей экономики страны.
Риски необоснованного роста цен на топливо в России остаются минимальными, передает ТАСС. Министерство энергетики сообщило, что нефтяные компании сократили экспорт и направили дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.
«В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен», – говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс и полностью обеспечивает внутренние потребности экономики. Сезонный рост спроса летом учитывается в текущей ценовой политике, что способствует поддержанию стабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антимонопольная служба обсуждает инициативу по увеличению минимального объема продаж бензина на бирже. Биржевые торги завершились новым историческим максимумом по стоимости бензина Аи-95 на уровне 77,001 тыс. рублей за тонну.