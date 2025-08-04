Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
В России вырос пассажиропоток на внутренних водных маршрутах
Росморречфлот: В России пассажиропоток на водных маршрутах вырос на 30,5%
Более 4,4 млн пассажиров воспользовались внутренними водными путями России за первое полугодие 2025 года, что на 30,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Этот рост связан с обновлением флота, интеграцией водного транспорта в общегородскую транспортную систему и популяризацией речных путешествий, говорится в сообщении на сайте Росморречфлота.
Транспортные перевозки составили 3,5 млн человек – это более 79% всего пассажиропотока на речном транспорте. Оставшуюся часть пассажиров приходится на туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты.
Максимальный рост показали внутригородские транспортные маршруты – их пассажиропоток увеличился в 3,5 раза. Кроме того, наблюдается положительная динамика транзитных скоростных перевозок по федеральному проекту «Речные магистрали», а также на экскурсионных и туристских рейсах.