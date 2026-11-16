Маск и Суини потребовали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

The Guardian: Маск и Суини призвали вернуть Хуанга на пост главы Nvidia

Tекст: Алексей Дегтярёв

Открытое письмо с требованием к совету директоров восстановить руководителя в должности подписали более 165 тыс. человек. Среди них 7,5 тыс. сотрудников предприятия, основатель Epic Games Тим Суини и сооснователь Uber Трэвис Каланик, пишет Guardian.

Хуанг покинул компанию на прошлой неделе после сообщений о его внебрачных связях, в том числе с подчиненной и с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. По данным Financial Times, экс-глава корпорации обсуждает с соратниками возможное возвращение и формирует команду лоббистов в Кремниевой долине.

Американские законодатели потребовали от руководства Nvidia отчитаться о возможных угрозах национальной безопасности. «Им нужна кардинальная встряска», – заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News, посоветовав искать нового руководителя за пределами компании.

Бессент также призвал в течение десяти дней выяснить, не допустила ли Nvidia попадания передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай в обход американских экспортных ограничений. Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США, однако точная дата слушаний пока не назначена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт вызвал Хуанга на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.

В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

В прошлый понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь счел совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в этом деле.