«Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме «Армия – 2020», сообщили в пресс-службе концерна.

«Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме Армия 2020», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» завершил государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО». При выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет «Витязь-СН». В пистолете-пулемете Калашникова улучшили эргономику и прилагаемое к нему снаряжение, повысили надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.