Завершены госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Концерн «Калашников» завершил государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО», сообщили в пресс-службе компании.

«Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что при выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет «Витязь-СН». В пистолете-пулемете Калашникова улучшили эргономику и прилагаемое к нему снаряжение, повысили надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.

«В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемете. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской», – добавили в компании.

Напомним, конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын Михаила Калашникова, скончался на 76-м году жизни 28 марта 2018 года.

Он принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, а также разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3». Кроме этого, Виктор Калашников провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, а также участвовал в работах по теме «Абакан».

Коллективом под управлением Виктора Калашникова были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

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