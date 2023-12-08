Почему стоит пожалеть США? Потому что в лагере их союзников по коллективному Западу у них нет единомышленников.2 комментария
На вооружение полиции приняты автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева
«Калашников»: Автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева приняты на вооружение полиции
Автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российских органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
По сообщению пресс-службы, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 7,62-мм автомат Калашникова АК-15, 5,45-мм автомат Калашникова АК-12, 9-мм модульный пистолет Лебедева (индекс МПЛ) и 9-мм модульный пистолет Лебедева (индекс МПЛ1) приняты на вооружение МВД России, передает ТАСС.
Разработка линейки пистолета Лебедева началась в 2014 году. В 2021 году 9-мм пистолет Лебедева компактный принят на вооружение МВД России, а 9-мм модульные пистолеты Лебедева МПЛ и МПЛ1 – на вооружение Росгвардии.
Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ, «Ижмех») Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги».