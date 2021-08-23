Росгвардия решила принять на вооружение модульный пистолет Лебедева

Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева, сообщили в пресс-службе «Калашникова».

«На вооружение Росгвардии будет принят модульный пистолет Лебедева. На сегодняшний день пистолет Лебедева МПЛ существует в двух модификациях – базовой и для специальных подразделений с расширенной комплектацией», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

При этом в «Калашникове» добавили, что «готовы выполнять заказы в том объеме, в каком это будет нужно заказчику».

В «Калашникове» сообщили также, что ГК и МВД готовят контракт на пистолет Лебедева компактный (ПЛК) для замены пистолета Макарова. «Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, «Калашников» и МВД готовятся к заключению контракта», – сказали в компании.

Темпы перевооружения сотрудников МВД с ПМ на ПЛК «будет определять заказчик». Всего в силовых структурах России сейчас насчитывается около 100 тыс. «Макаровых».

Кроме того, по данным «Калашникова», интерес к ПЛК также проявили Минобороны России, «но говорить о конкретике пока преждевременно».

Группа компаний готова поучаствовать в утилизации старых ПМ, если в этом будут заинтересованы государственные заказчики. Пока этот вопрос не обсуждался.

Кроме того, «Калашников» представил на форуме «Армия-2021» серийную версию SMART-ружья MP-155 Ultima.«Новое ружье уже доступно к предзаказу на Kalashnikov.Market по цене 130 тыс. рублей», – сказали в компании.

Как уточнили в «Калашникове», ружье разработано с учетом требований прогрессивных пользователей и создано на базе охотничьего ружья MP-155. «Ultima имеет футуристичный дизайн, бортовой ПК на базе Android и ориентировано на тех, кто не представляет свою жизнь без электронных «девайсов», – отмечают в компании.

Как отметил руководитель конструкторского центра гражданского стрелкового оружия «Калашникова» Валентин Власенко, за прошедший год был кардинально переработан бортовой ПК – теперь он на системе Android. Дизайн ружья был адаптирован под возможность использовать его с отделяемым прикладом – только с пистолетной рукояткой.

MP-155 Ultima построено по модульному принципу, что позволяет владельцу «кастомизировать» изделие для своих потребностей. Внешние элементы ружья выполнены из авиационного алюминиевого сплава и высокотехнологичных полимеров.

Оружие имеет бортовой ПК с цифровым дисплеем, часами, компасом, секундомером, таймером, счетчиком выстрелов и индикатором остатка патронов. Ружье использует патрон 12/70, емкость магазина составляет 7 патронов (+1). Длина ствола – 510 мм, длина всего оружия – 810/1020 мм, вес – 4,2 кг.

Ранее заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Беззубиков рассказал, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова.

Напомним, в мае Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева.