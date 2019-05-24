Определен претендент на статус табельного оружия Росгвардии

Модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова, сообщил руководитель департамента техники и вооружения ведомства Алексей Беззубиков.

«Мы в настоящее время рассматриваем вариант пистолета Лебедева. Это глубокая модернизация ПЛ-15», – цитирует ТАСС Беззубикова.

По его словам, ведомство рассматривает вариант использования пистолетов Лебедева МПЛ-1 и МПЛ-2 для спецподразделений.

«Это интересное для нас оружие, и мы рассматриваем вариант, что он заменит табельный пистолет Макарова в Росгвардии», – сказал руководитель департамента.

Также руководитель департамента отметил, что после тестирования Росгвардия примет на вооружение ручной пулемет РПК-16 группы компаний «Калашников», который заменит устаревший РПК-74.

«Он показывает себя лучшим образом и с большой долей вероятности будет принят на вооружение», – сказал он.

Ранее в российские войска поступил новый ручной пулемет Калашникова РПК-16, который должен пройти тестирование для оценки технических и точностных характеристик. Впервые он был представлен на форуме «Армия-2016». Также в России начались работы по созданию новой штурмовой винтовки.

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