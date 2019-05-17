Разработка нового штурмового оружия началась в России

В России начались работы по созданию новой штурмовой винтовки, заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

По его словам, новое оружие не заменит автомат Калашникова, передает РИА «Новости».

«Обсуждаем с конструкторами различные варианты. На мой взгляд, каждое поколение должно что-то оставить после себя. Мы за последние годы немного провалили создание новой штурмовой винтовки. Это не значит, что мы создаем замену автомату Калашникова, но инициативно будем «рисовать» и моделировать новую штурмовую винтовку. Нужно пробовать», – сказал Баков.

Он отметил, что после создания нового пистолета для российской армии «Удав», разработчики получили некий запал и уже довольно далеко продвинулись в наработках по созданию винтовки.

По словам Бакова, конструкторы уже имеют представление, как внешне будет выглядеть новое оружие, при этом он отмечает, что «ничего особенного не будет».

«Мы находимся в той ситуации, когда сильно уже не улучшишь, принцип тот же. В основном будет работа над материалами, над эргономикой, над удобством и точностью», – уточнил Баков.

Ранее в российские войска поступил новый ручной пулемет Калашникова РПК-16, который должен пройти тестирование для оценки технических и точностных характеристик.

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