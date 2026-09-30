У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Разыскивавший Чикатило следователь назвал новую версию пропажи Усольцевых
Экс-следоваетль Яндиев счел криминал причиной пропажи Усольцевых
Пропавшая в 2025 году в красноярской тайге семья Усольцевых могла стать жертвой преступления, укрывшись от непогоды в одном из ближайших населенных пунктов, предположил бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев.
«Усольцевы попали под дождь и, вероятнее всего, стали возвращаться. Возможно, зашли к кому-то и могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления… Я думаю, правоохранительным органам надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте», – заявил Яндиев РИА «Новости».
Эксперт исключил версию отъезда за границу или нападения медведей, так как следов зверей обнаружено не было.
«Вероятнее всего, они стали жертвами преступления», – считает бывший следователь.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулись. Поисковикам удалось найти только автомобиль семьи, внутри которого находились паспорта и около 300 тыс. рублей.
Правоохранительные органы считают наиболее вероятной причиной произошедшего несчастный случай, однако криминальная версия также не исключается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Сын Ирины Усольцевой опроверг слухи о наличии у отчима тайной жены, но предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.