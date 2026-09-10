В Москве раскрыли банду кредитных брокеров за хищение недвижимости

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранительные органы задержали семерых сотрудников организации, подозреваемых в мошенничестве при выдаче займов, пояснила Волк в Max

Злоумышленники оформляли кредиты, скрывая от клиентов, что в качестве залога выступает их недвижимость.

«В уголовном деле 13 эпизодов, общий материальный ущерб составил более 130 млн рублей», – добавила она.

По данным Волк, брокеры умышленно не предоставляли реквизиты для погашения долга и адрес офиса. Это приводило к искусственному формированию задолженности и последующей потере жилья, которое переоформлялось на подконтрольную фирму. Полиция предполагает, что число потерпевших может быть больше, сейчас проверяются заявления еще 30 человек.

В МВД напомнили, что выдача крупных сумм без проверки кредитной истории является признаком мошенничества. Гражданам рекомендовали внимательно изучать условия договоров и не принимать решения о залоге недвижимости под давлением.

В ноябре прошлого года столичные полицейские пресекли деятельность группы мошенников в сфере ипотечного кредитования.

Весной 2025 года правоохранители задержали генерального директора агентства недвижимости за обман граждан на 100 млн рублей.

Осенью 2024 года более сотни москвичей лишились своих квартир из-за кабальных условий микрокредитов.