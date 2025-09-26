Росфинмониторинг: Владельцев криптовалют начали вовлекать в мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярев

Продавец криптовалюты ожидает поступления денег от криптообменника, однако средства могут быть украдены у других лиц, а счет продавца используется как «безопасный счет» в мошеннической цепочке, указал Шабля, передает ТАСС.

«Например, лицо продает «крипту». Ожидает, что ему от какого-то криптообменника придут денежные средства на карту. Эти средства действительно приходят, но это средства, которые зачастую похищены у кого-то. А счет продавца «крипты» был указан в качестве так называемого безопасного счета, о котором все слышали», – отметил Шабля.

В результате владелец счета становится участником уголовного дела, поскольку его счет оказался задействован в преступной схеме. Аналогичные риски существуют и для игроков онлайн-казино, которые получают выигрыши, не подозревая, что средства в реальности поступают от продажи наркотиков или других преступных сделок.

Шабля подчеркнул, что таких случаев становится все больше, а доказать свою невиновность в сложившейся ситуации бывает сложно.

Ранее мошенники придумали схему обмана с видеоконференциями в Zoom, где в качестве «экспертов» выступают лжесотрудники полиции и госорганов.