Мошенники начали проводить фейковые межведомственные конференции в Zoom

Мошенники начали проводить Zoom-конференцию с фейковыми силовиками для обмана

Tекст: Мария Иванова

Мошенники стали использовать новый способ обмана, организуя «межведомственные» видеоконференции в Zoom с участием лже-представителей полиции, Минцифры и Росфинмониторинга, передает Telegram-канал УБК.

В МВД сообщили, что таким образом преступники стремятся повысить доверие жертвы к своим действиям.

По словам ведомства, одна из жертв была убеждена, что ее аккаунт взломали. Мошенники перевели ее на поддельную службу поддержки, где оператор подтвердил взлом и направил дальше к «специалистам». Для большей убедительности злоумышленники организовали видеоконференцию, в которой участвовали якобы сотрудники сразу нескольких ведомств.

УБК МВД отмечает, что проведение подобных совещаний в открытых сервисах крайне маловероятно. Однако в данном случае инсценировка оказалась успешной, и жертва поверила в реальность происходящего. В полиции советуют сохранять бдительность и не доверять непроверенным контактам, даже если общение ведётся через видеосвязь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД рекомендовало россиянам использовать принцип нулевого доверия при общении с незнакомцами.

Центральный банк предупредил о всплеске телефонных мошенничеств, когда злоумышленники выдают себя за курьеров.

В Госдуме заявили о случаях, когда мошенники представляются сотрудниками службы доставки СДЭК.