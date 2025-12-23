Швеция подготовила законопроект о запрете браков между близкими родственниками

Tекст: Мария Иванова

Правительство Швеции подготовило законопроект о запрете браков между двоюродными братьями и сестрами, а также о непризнании таких союзов, заключенных за пределами страны, сообщает ТАСС.

пресс-релизе подчеркивается, что эта инициатива нацелена на борьбу с давлением и принуждением, связанными с так называемыми «честью семьи», которые по-прежнему встречаются в шведском обществе.

Министр юстиции Гуннар Стрёммер отметил: «Насилие и угнетение, связанные с понятием чести, недопустимы в нашем обществе. Говорить о нулевой терпимости легко, однако это должно быть отражено и в законодательстве». По его словам, защита женщин и девушек, находящихся в уязвимом положении, должна быть усилена как в уголовной, так и в гражданской сфере.

Власти заявили, что подобные браки могут приводить к социальной изоляции женщин, закреплению патриархальных и криминальных структур, а также усиливают опасность семейного давления. Помимо запрета на браки между двоюродными братьями и сестрами, предлагается также ввести ограничение на браки между сводными, усыновленными и удочеренными братьями и сестрами.

Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Как подчеркивают шведские власти, это решение должно укрепить защиту прав человека и минимизировать риски любых форм семейного принуждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Церковь Швеции отказала в трудоустройстве тем, кто не готов проводить венчание однополых пар (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В шведской церкви ранее появился алтарь с изображением рая для секс-меньшинств.

