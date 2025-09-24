МВД рекомендовало россиянам применять принцип нулевого доверия

МВД рекомендовало применять принцип «нулевого доверия» ради кибербезопасности

Tекст: Мария Иванова

В МВД рекомендуют применять принцип «нулевого доверия» для повышения информационной безопасности, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

Этот подход подразумевает, что ни пользователям, ни устройствам, ни приложениям нельзя доверять автоматически, даже если они уже находятся внутри защищенной сети. Основная идея – «никогда не доверяй, всегда проверяй».

Представители МВД отмечают, что для личной коммуникации такой подход требует перемены мышления. Вместо привычного «доверять до появления подозрений» гражданам советуют не доверять до тех пор, пока подлинность собеседника или источника не подтверждена явно. Таким образом, ответственность за проверку информации ложится на получателя.

Для реализации «нулевого доверия» специалисты МВД рекомендуют использовать три шага: распознать подозрительные признаки, остановиться и не принимать решения в спешке, а также перепроверить информацию по независимым каналам. Например, если пришло необычное сообщение якобы от друга, лучше связаться с ним по ранее известному телефону, а для проверки сведений от официальных структур – посетить их сайт, вручную введя адрес в браузере.

