МВД сообщило о создании мошенниками цифровых двойников жертв

МВД сообщило о создании мошенниками цифровых двойников для обмана родственников

Tекст: Мария Иванова

Мошенники всё чаще используют персональные данные пользователей для создания так называемых цифровых двойников – виртуальных копий реальных людей, позволяющих обманывать их близких, сообщает Telegram-канал управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как поясняют специалисты ведомства, киберпреступники собирают информацию из открытых профилей в соцсетях, публичных баз данных, утечек крупных компаний и с помощью фишинговых атак.

Созданный на этой основе цифровой образ позволяет злоумышленникам воспроизводить стиль общения жертвы, ее интересы и круг знакомых. Это делает мошеннические схемы особенно убедительными: злоумышленники могут обращаться к родственникам и друзьям от имени жертвы с просьбами о переводе денег, рассылать компрометирующую информацию или использовать доверие для совершения финансовых операций.

МВД рекомендует ограничивать объем личной информации в открытом доступе, регулярно проверять настройки приватности в соцсетях и обязательно подключать двухфакторную аутентификацию. Эксперты советуют критически относиться даже к сообщениям от знакомых аккаунтов, если в них содержатся нетипичные или срочные просьбы.

В ведомстве подчеркивают: цифровая гигиена – важнейшее условие сохранности личной репутации и финансов в современных условиях.

Ранее в МВД назвали наиболее частыми способами маскировки мошенников на сайтах знакомств представления сотрудниками крупных компаний, военнослужащими или состоятельными иностранцами.

Специалисты МВД объяснили, что трафферы перенаправляют пользователей на вредоносные ресурсы, используя обход систем безопасности.

Между тем мошенники стали использовать налоговые декларации для создания сложных схем обмана граждан.