В МВД раскрыли схему работы трафферов

МВД объяснило методы работы трафферов и назвало признаки теневой рекламы

Tекст: Мария Иванова

МВД РФ рассказало о деятельности трафферов, передает Telegram-канал управления УБК МВД.

По данным ведомства, трафферы – это специалисты, которые обходят системы модерации и безопасности для продвижения рекламы запрещенных проектов, таких как фейковые курсы, сайты с вредоносными программами и фишинговые ресурсы. Основная цель трафферов – привлечь максимальное количество пользователей на вредоносный контент для увеличения собственного дохода.

В ведомстве подчеркнули, что жертвы таких схем рискуют потерять пароли, данные банковских карт и доступ к электронным кошелькам. Трафферы зачастую действуют в командах, связанных с кибермошенничеством, такими как кардинг и обналичивание похищенных средств. Без профессионального трафика масштабные мошеннические схемы невозможны.

В МВД пояснили, что характерные признаки теневой рекламы включают кликбейтные заголовки, искусственные восторженные комментарии-боты, психологическое давление через таймеры и всплывающие окна, а также подозрительные сокращенные ссылки и домены в непривычных зонах. Также признаком обмана являются несоответствия между действительным содержанием и предложением, например, обещания слишком выгодных условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали массовую рассылку тревожных сообщений россиянам. Они также используют налоговые декларации для сложной схемы обмана.

МВД также выявило признаки влияния мошенников на детей и подростков.