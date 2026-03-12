В Армении за подарок Вэнсу уволили директора музея геноцида армян

Пашинян уволил директора музея геноцида армян после подарка книги Вэнсу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор ереванского музея-института геноцида армян Эдита Гзоян была уволена после того, как подарила вице-президенту США Джей Ди Вэнсу книгу о Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время общения с журналистами, передает РИА «Новости».

Пашинян подчеркнул, что любые действия госслужащих, которые идут вразрез с внешней политикой, проводимой правительством, недопустимы. Он напомнил: «Что значит дарить книгу на тему арцахского (армянское название Карабаха – ред.) вопроса, когда премьер-министр страны говорит, что карабахского движения не существует?».

Премьер добавил, что именно он попросил Гзоян написать заявление об уходе, сочтя ее поступок провокационным и противоречащим официальному курсу. По словам Пашиняна, в Армении только правительство определяет внешнеполитические приоритеты, и подобных вольностей со стороны чиновников быть не должно.

Напомним, Вэнс прибыл в Армению 9 февраля. Он заявил о решении поставить Армении разведывательные беспилотники на сумму 11 млн долларов. Также Вэнс сообщил, что США инвестируют 9 млрд долларов в развитие ядерной энергетики Армении.

Россия учитывает новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, сообщил позже секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита Вэнса возник дипломатический скандал после публикации и последующего удаления вице-президентом США поста о возложении венков в мемориале Цицернакаберд, посвященном событиям 1915 года, которые армяне традиционно называют геноцидом армянского народа в Османской империи.