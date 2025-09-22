Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
В МВД рассказали, кем чаще всего притворяются мошенники с сайтов знакомств
Аферисты на сайтах знакомств выдумывают себе престижные профессии и быстро переходят к эмоциональному общению, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы, следует из материалов МВД России.
«Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты – все это повод для трогательной истории», – цитирует материалы МВД РИА «Новости».
Также аферисты часто выдают себя за успешных бизнесменов, затем переходят к эмоциональному разговору, а через пару дней уже готовы признаться в любви или глубокой привязанности потенциальной жертве.
Псевдобизнесмен потом предлагает обучить возлюбленную инвестиционной стратегии, благодаря которой он сам стал «криптомиллионером».
«Проект окажется скамом, а деньги будут украдены», – отмечают в МВД.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, молодой мужчина из Пскова выманил у петербурженок около 2 млн рублей, притворяясь на сайтах знакомств нуждающимся в помощи и любви.
В материалах МВД сказано, что зачастую аферист живет за рубежом и активно ищет спутника или спутницу в конкретном регионе России.