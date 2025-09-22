В МВД рассказали, кем чаще всего притворяются мошенники с сайтов знакомств

Tекст: Ирма Каплан

«Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты – все это повод для трогательной истории», – цитирует материалы МВД РИА «Новости».

Также аферисты часто выдают себя за успешных бизнесменов, затем переходят к эмоциональному разговору, а через пару дней уже готовы признаться в любви или глубокой привязанности потенциальной жертве.

Псевдобизнесмен потом предлагает обучить возлюбленную инвестиционной стратегии, благодаря которой он сам стал «криптомиллионером».

«Проект окажется скамом, а деньги будут украдены», – отмечают в МВД.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, молодой мужчина из Пскова выманил у петербурженок около 2 млн рублей, притворяясь на сайтах знакомств нуждающимся в помощи и любви.

В материалах МВД сказано, что зачастую аферист живет за рубежом и активно ищет спутника или спутницу в конкретном регионе России.

