Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.
История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.
В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.
Лукашенко: В Белоруссии будет размещено максимум десять «Орешников»
«Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.
Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.
Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект о введении в стране новой категории «ветеран трудовой деятельности», передает РИА «Новости».
Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, такая мера позволит признать заслуги россиян с длительным трудовым стажем – не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. «А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям? Ради таких людей ЛДПР вносит законопроект, в котором предлагается ввести в России новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности», – заявил Слуцкий.
В случае одобрения инициативы звание будет закрепляться за россиянами с большим стажем независимо от наличия наград; детали присвоения и условия определит правительство России. Звание предполагает реальные меры поддержки: компенсация 50% расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку домашнего телефона, преимущества при вступлении в кооперативы и приобретении земли, а также гарантия права на бесплатные протезы (кроме зубных) и приоритет в оказании медпомощи и социальной поддержке.
Слуцкий подчеркнул, что эти меры призваны подчеркнуть уважение к людям, внесшим огромный вклад в развитие страны, и обеспечить им ощутимую поддержку на государственном уровне. Сейчас, по словам депутатов, существует несправедливая ситуация, когда даже люди с большим стажем, но без наград, не могут претендовать на статус ветерана труда и соответствующие льготы.
Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink
Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.
По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.
Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.
Повышение пенсий по старости в России будет продолжено, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.
Мишустин напомнил, что для этого утверждён комплексный план мероприятий на ближайшие пять лет. Глава кабмина отметил: «Президент отмечал, что повышение продолжительности жизни, активное долголетие – один из ключевых приоритетов государственной политики. Правительство делает все необходимое для решения этой задачи, а она охватывает целый комплекс направлений, в том числе поддержку граждан старшего возраста».
Он также добавил, что реализация стратегии предусматривает рост пенсионного обеспечения, а также дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан.
Ранее президент Владимир Путин сообщал, что страховые пенсии по старости для российских граждан увеличат на 7,6% с 1 января 2026 года. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля.
Пенсионеры до 31 декабря 2025 года могут подать заявление о доплате к пенсии, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.
Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг возможность «нападения» России на НАТО. Одновременно Писториус считает, что Москва может стремиться к ослаблению НАТО через разобщение его стран-участников и попытки вынудить США уйти из Европы. Он добавил, что Россия заинтересована в подрыве единства альянса изнутри, передает РИА «Новости».
Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессии против НАТО и готова подтвердить это письменно.
При этом еще в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты в случае нарушения мирных договоренностей.
Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США на фоне его заявлений о якобы готовности России напасть на Европу.
«Это страшное убийство, это покушение», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистом RT, передает РИА «Новости».
Он добавил, что спецслужбы будут вести расследование и будут делать то, что должны.
Напомним, начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы на автомобиле в столице. СК опубликовал видеозапись с места происшествия.
В их заявлении говорится: «С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса», передает ТАСС.
Семья Криса Ри уточнила, что музыкант ушел из жизни сегодня утром в больнице, находясь рядом с близкими. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Пресс-служба Би-би-си также подтвердила эту информацию.
Крис Ри известен благодаря таким хитам, как Driving Home for Christmas и The Road to Hell.
В ведомстве заявили: «Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», передает РИА «Новости».
Роскомнадзор отмечает, что через WhatsApp осуществляется организация терактов, вербовка исполнителей и совершение мошеннических и других преступлений, при этом мессенджер не реагирует на подобные нарушения. Ограничения вводятся поэтапно, чтобы дать пользователям время для перехода на альтернативные сервисы.
В ведомстве настоятельно рекомендуют россиянам переходить на национальные мессенджеры.
В понедельник в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои.
В конце ноября Роскомнадзор предупреждал, что WhatsApp может быть полностью заблокирован на территории России.
Ранее экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин сообщил о технически возможной точечной блокировке экстремистских материалов в WhatsApp без полного ограничения работы сервиса.
По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».
Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.
«Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.
Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.
«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».
Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.
В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.
Украинский летчик Александр Шемет, Герой Украины и командир экипажа, погиб вместе с тремя военными после поражения их вертолета Ми-24 дроном «Герань». Информацию об этом сообщил украинским СМИ брат погибшего Юрий Шемет, передает ТАСС.
Вечером 17 декабря Шемету поступил приказ совершить вылет на перехват дронов. По словам брата, связь с вертолетом поддерживалась, но позже он перестал отображаться на радаре пункта управления, что свидетельствовало об аварии. На месте крушения специалисты обнаружили четыре сильно обгоревших тела, личность некоторых из погибших еще устанавливается.
Он подчеркнул, что предварительное расследование показало – вертолет столкнулся с дроном, который шел на низкой высоте и не был заметен для операторов на земле. По словам брата, неисправности техники или ошибка пилота не рассматриваются в качестве причины происшествия.
Ранее сообщалось, что украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении боевой задачи, весь экипаж погиб.
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.
Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.
«Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.
По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.
Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.
«В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.
При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.
Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.
Рябков: Россия готова юридически зафиксировать отказ нападать на НАТО
По его словам, Россия не преследует завоевательных целей, а также открыта к оформлению соответствующих гарантий, передает РИА «Новости».
Рябков подчеркнул, что Россия демонстрирует максимальную сдержанность в ответ на провокационные действия НАТО. «Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО, мы (Россия) проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой – последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках, в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности», – заявил он.
Дипломат обратил внимание на состояние отношений между Россией и США. Рябков указал, что успех текущего диалога между Москвой и Вашингтоном не гарантирован, нормализация связей займет значительное время из-за политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Он добавил, что для постепенного восстановления отношений потребуется подлинная заинтересованность обеих сторон и «колоссальный труд».
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.
Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии, конфликт разгорелся между 48-летним нападавшим и 19-летним молодым человеком, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Нападавший нанес несколько ударов рукой в лицо сопернику, после этого пострадавший обратился за медпомощью, у него диагностировали травму носа, добавили в МВД.
Камеры видеонаблюдения позволили сотрудникам полиции найти и задержать подозреваемого.
Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», нападавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Осенью трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск – Серпухов в Подмосковье.