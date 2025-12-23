Россиян предупредили о мошеннической схеме с «вернувшимися брендами»

Эксперт Бориславский рассказал о способах мошенничества с вернувшимися брендами

Tекст: Вера Басилая

В России на фоне новогодних праздников фиксируется рост популярности мошеннической схемы с так называемыми «вернувшимися брендами», передает Lenta.ru.

IT-эксперт Даниил Бориславский отметил, что пользователи получают фальшивые рассылки якобы от именитых сетей, среди которых Zara, Bershka и H&M. Мошенники используют логотипы, цвета фирменного стиля и домены, похожие на настоящие, создавая иллюзию подлинности.

В подобных сообщениях сообщается, что бренд «возвращается в Россию» и предлагает пройти регистрацию для восстановления аккаунта, получения скидки для первых покупателей или подарка для постоянных клиентов. При переходе по ссылке пользователю предлагают заполнить форму с личными данными и подтвердить их через СМС.

По словам эксперта, все введенные сведения поступают в распоряжение злоумышленников – так реализуется классическая фишинговая атака.

Другая версия схемы – предложение бесплатной доставки подарка за лояльность бренду. Пользователь вводит адрес или оплачивает небольшую стоимость доставки, однако на деле со счета могут быть списаны гораздо большие суммы, а поддержку впоследствии невозможно найти.

Бориславский советует проверять информацию о возвращении брендов только на официальных ресурсах или в надежных СМИ. Он рекомендует не переходить по неизвестным ссылкам и не вводить на сторонних страницах свои данные, включая банковские карты. Также эксперт подчеркнул важность двухфакторной аутентификации и корпоративных фильтров для выявления фишинговых рассылок, а также включения инструментов облачной защиты в мессенджерах.

Мошенники используют схему с якобы бесплатными наборами косметики, за которые затем требуют деньги у жителей российских городов.

Аферисты стали применять искусственный интеллект для создания фальшивых сертификатов произведений искусства.

Мошенники также запустили обманные схемы с новогодними корпоративными подарками.