Россия обрушит на ВСУ небесный «Шторм»

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 готовится к выполнению боевого задания Михаил Воскресенский/РИА Новости
Специальная авиационная группа «Шторм» для решения особых задач в зоне СВО может вскоре быть создана в России. Кто будет летать в элитном подразделении, какими машинами оно будет укомплектовано – и какие задачи особой важности будет призвано выполнять? Подробности...
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    Для выполнения особых задач в зоне СВО создается элитный отряд бомбардировочной авиации «Шторм»
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    12 мая 2023, 12:56
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Олег Соловьев

    Специальная авиационная группа «Шторм» для решения особых задач в зоне СВО может вскоре быть создана в России. Кто будет летать в элитном подразделении, какими машинами оно будет укомплектовано – и какие задачи особой важности будет призвано выполнять?

    Роль бомбардировочной авиации в зоне спецоперации будет существенно усилена, а схема организации ее работы может быть изменена в некоторых аспектах. Как стало известно газете ВЗГЛЯД от источников в российских ветеранских организациях, среди летчиков ВКС РФ, в том числе ушедших в запас в последние годы, набирают добровольцев для участия в новом авиационном подразделении особого назначения. По размерам новая авиационная группа может быть сравнима с полноценным авиационным полком.

    «Новый полк будет смешанным по составу, – рассказал собеседник. – Обсуждаются варианты, что он может состоять из трех эскадрилий: одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34, одной – фронтовых бомбардировщиков Су-24, и еще одной – ударных вертолетов. Уже подобрано и название группы – «Шторм».

    Стандартная самолетная эскадрилья насчитывает 12-16 машин, вертолетная – 16 машин. Экипаж бомбардировщиков Су-24/34 и вертолетов Ка-52 или Ми-28 – по два человека. Согласно действующим нормативам, подготовленных экипажей необходимо иметь примерно в полтора раза больше, чем машин. Таким образом, речь идет о наборе нескольких десятков боевых летчиков и штурманов. Кроме того, для полноценной работы понадобится значительный штат технических специалистов.

    Для службы набирают, как выразился источник, «элиту из элит» – лучших летчиков-добровольцев. Попасть туда смогут не только летчики, ушедшие в запас, но и те, кто прямо сейчас находится на службе, в том числе в зоне спецоперации. Набор в спецподразделение начался в апреле.

    «Необходимость создания подобного подразделения диктуется тем фактом, что количество задач для бомбардировочной авиации в рамках СВО неуклонно растет, ВПК активно наращивает производство самолетов и боеприпасов. Тем не менее подготовить необходимое число кадров в столь короткий срок невозможно,

    – полагает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. – Поэтому идея о привлечении на добровольных началах летчиков, которые были уволены в 1990-е годы или позже, кажется актуальной. Это подготовленные бойцы, которые имеют колоссальный опыт. Конечно, им потребуется освежить знания, пройти переподготовку, но натренировать закаленного бойца проще, чем обучить курсанта с нуля. Думаю, что многие летчики, услышав призыв Минобороны, будут согласны еще раз послужить своей стране в нынешних условиях».

    Согласно российской системе классной квалификации военных летчиков, высшей ступенью профессионального мастерства в боевой авиации является звание «летчик-снайпер». Обладатель квалификации летчика-снайпера отличается выполнением определенного (и очень высокого) норматива по налету, а также умением выполнять боевые задачи в тяжелых условиях (например, ночью). Подразумевается, что в «Шторм» будут привлекаться как раз в первую очередь летчики-снайперы.


    Создание специальной авиационной группы размером с бомбардировочный полк с летчиками высочайшей квалификации диктуется военной необходимостью. Все дело в том, что авиабомбы способны наносить гораздо больший урон противнику, чем любое иное ударное средство современной войны, в том числе даже ракеты и артиллерия.

    152-мм снаряд несет боевую часть лишь в несколько килограммов взрывчатки, дорогостоящие дальнобойные ракеты (например, «Калибр») – в несколько сотен. А авиабомба УПАБ-1500 – штатное средство для истребителя-бомбардировщика Су-34 – несет в себе около тонны взрывчатки. Она способна уничтожить такие укрепления, которые не возьмет ни снаряд, ни ракета. При этом на складах Минобороны РФ находятся десятки тысяч подобных бомб, готовых к немедленному применению. И эти бомбы – гораздо дешевле новейших высокоточных ракет.

    Особенно эффективным применение подобных авиабомб стало вместе с массовым внедрением в войска так называемых УМПК – универсальных модулей планирования и коррекции. С их помощью даже советские авиабомбы становятся современным высокоточным оружием и позволяют бомбардировщику работать вне зоны поражения средствами ПВО противника.

    Групповое применение, например, целой эскадрильи бомбардировщиков Су-34 позволяет обрушить на врага за очень короткий срок сразу несколько десятков авиабомб огромной разрушительной силы. Однако работать в составе группы (а не только поодиночке или в паре) в воздухе могут только летчики высочайшей квалификации – поэтому из них собирают специальное элитное подразделение.

    Вероятно, новое подразделение будет иметь особую систему подчинения – им будут управлять и ставить задачи не вышестоящие авиационные начальники, а высшее руководство Генштаба и Минобороны. Можно также предположить, что для повышения гибкости и удобства применения специально для авиаотряда могут быть изменены или даже отменены некоторые нормативы военной бюрократии. По прогнозам собеседника газеты ВЗГЛЯД, формирование группы (поставка техники, выбор аэродрома базирования, набор летного состава и прочее) может завершиться в ближайшие три-четыре месяца.

    Предназначение специальной бомбардировочной ЧВК выглядит вполне очевидным: ее задачей будет в кратчайшие сроки проламывать укрепленную оборону противника на узком участке фронта. Для высокой результативности пилоты должны выполнять минимум несколько вылетов в сутки, причем группами, возможно, вплоть до появления в небе одновременно сразу двух бомбардировочных эскадрилий.

    «Подобное подразделение может выполнять широкий спектр задач. В первую очередь речь идет об уничтожении военных объектов, баз противника, мест скопления живой силы. Также важно своевременно поражать заводы, на которых ВСУ производят снаряды и вооружения. Нельзя забывать и о логистических целях – железных дорогах или мостах», – говорит генерал Попов.

    Таким образом, можно предположить, что в случае нового этапа наступления в рамках СВО российское элитное подразделение «Шторм» будет наносить воздушные удары на особо важных направлениях.
     
     
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