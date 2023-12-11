Военный эксперт назвал возможные угрозы от «коалиции по морским возможностям Украины»

Военный эксперт Климов: Передача ВСУ тральщиков типа Sandown и других кораблей создаст новые угрозы для ЧФ России

Tекст: Илья Абрамов

«К инициативе Британии и Норвегии, которые решили возглавить «коалицию по морским возможностям Украины», следует отнестись серьезно. На данный момент заявлено о передаче противнику двух тральщиков типа Sandown. Эти корабли достаточно старые, но оснащены современным оборудованием для борьбы с минами. Однако эта поставка может оказаться только вершиной айсберга», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Передача надводных кораблей Украине не так опасна, поскольку Россия располагает эффективными средствами борьбы с ними. В частности, наши РЛС, в том числе установленные на самолетах, могут легко засечь цель, которая позже уничтожается ракетой. Поэтому Запад, скорее всего, сосредоточится на поставках подводных аппаратов, которые обнаружить гораздо сложнее», – отмечает собеседник.

«Опасность таких аппаратов заключается в том, что они способны наносить удары по нашим кораблям и инфраструктуре, расположенной в Черном море, а также ставить минные заграждения. Кроме того, Британия может осуществлять поставки тайно», – подчеркивает он.

«Поэтому для борьбы с потенциальной угрозой желательно усилить Черноморский флот России. В частности, нам необходимы корабли для уничтожения подводных целей, а также новые противоминные тральщики. Эти меры позволят обезопасить акваторию от действий противника», – резюмировал Климов.

Ранее Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон уже объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море. Офис Зеленского должен приобрести суда через экспортно-кредитное агентство Британии.

Лондон рассчитывает, что Украине удастся увеличить экспорт своей продукции по Черному морю. Подчеркивается, что речь идет о «долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО».

Кроме того, коалиция намерена помогать ВМС Украины в обучении «быстрому развертыванию» в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны для обороны прибрежных территорий. Сообщается, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.

Напомним, глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении Киеву дополнительных средств.

Ранее экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) провели учения по поиску и уничтожению украинских мин в акватории Черного моря, включая маршруты торгового судоходства. Корабли провели разведку местности, а также отработали тактику действий при обезвреживании взрывоопасных предметов.