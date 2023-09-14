  • Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз решил изменить Украине с Африкой
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    Минфин США ввел санкции против «АвтоВАЗа» и «Москвича»
    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с РФ
    МИД объявил двух американских дипломатов персонами нон грата
    Названа стоимость восстановления морского порта Мариуполя
    Левую часть Крымского моста открыли для автомобилей
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    33 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    9 комментариев
    14 сентября 2023, 20:12

    Эксперт объяснил необходимость усилить поражение объектов ВСУ в Причерноморье

    Военный эксперт Кнутов: Защита Крыма требует увеличения атак по объектам в Причерноморье

    Эксперт объяснил необходимость усилить поражение объектов ВСУ в Причерноморье
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Лучше всего для поражения целей на правом берегу Днепра подойдут управляемые боеприпасы ФАБ-1500. В сочетании с барражирующими боеприпасами и беспилотными системами, это позволит улучшить защиту Крыма со стороны Причерноморья. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, ранее ВСУ заметно увеличили количество атак на Крым со стороны Причерноморья.

    «Правый берег Днепра, в частности, район от Тилигульского лимана и до Херсона, действительно является крайне сложным для нанесения ударов. Однако работать на опережение необходимо: это позволит существенно сократить количество атак, предпринимаемых противником в отношении Крыма и Севастополя», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Тем не менее, перед началом нанесения ударов, необходимо понимать, какой именно объект нам предстоит уничтожить. Поэтому первоначальной задачей при работе по целям на правом берегу Днепра становится наращивание разведывательных способностей России в данном регионе», – отмечает собеседник.

    «Переходя непосредственно к способам поражения территории, я бы отметил, что лучше всего в настоящий момент для этой цели подходят управляемые боеприпасы ФАБ-1500. Данные снаряды обладают способностью нанесения существенного ущерба без обхода самолетом зоны противовоздушной обороны противника», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что классическая артиллерия решить эту задачу едва ли сможет. Учитывая рельеф местности, а также факт нахождения наших войск на нижнем берегу реки Днепр, нанесение подобных ударов здесь будет осложнено», – акцентирует собеседник.

    «Также могут помочь барражирующие боеприпасы. Кроме того, в настоящий момент разрабатываются системы, которые призваны оказаться более дешевыми аналогами «Ланцета». Теоретически, перечисленный мною комплекс мер поможет России успешно наносить удары по объектам, которые находятся на правом берегу Днепра и тем самым усилить защиту Крыма с севера», – резюмирует Кнутов.

    «Киев кратно увеличил количество нападений на Черном море с помощью безэкипажных катеров. Только с начала этих суток, по официальным данным, отражены три атаки. Почему эти атаки пошли именно сейчас? Тут сразу несколько доводов», – считает член СПЧ, военкор «Комсомолки» Александр Коц.

    «Во-первых, Киев накопил достаточное количество средств поражения, чтобы иметь возможность наносить удары не просто каждый день, но и по несколько раз в день. Во-вторых, в ходе этих атак разведка НАТО фиксирует алгоритм реакции российской стороны, местонахождение центров принятия решений, средств противодействия и так далее, выявляя цели для будущих ударов. Мы делали так же, противник учится и на нашем опыте», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    «В-третьих, при отсутствии стратегических успехов на земле, Украина пытается добыть перемогу на море, комбинируя удары с земли, воздуха и воды. Цель – лишить защиты и парализовать Черноморский флот и нанести ему максимальный урон», – объяснил военкор.

    «Как видим, с надводными дронами наши моряки справляться научились. Будем делать выводы и из комбинированных атак с воздуха и земли. Противник получает больше технических возможностей, значит будем учитывать это в дальнейшей работе. И тоже будем учиться. Ну и, как сказал когда-то герой Сухорукова, «вы мне еще за Севастополь ответите», – резюмировал Коц.

    Напомним, в ночь на среду ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Противником был нанесен удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте. Позднее в ведомстве проинформировали, что оба корабля будут полностью восстановлены и вернутся на службу.

    Помимо этого, три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода.

    Это не первый случай атаки на полуостров за последние недели. Ранее ВСУ пытались высадить десант в районе мыса Тарханкут Крымского побережья. Однако авиация уничтожила четыре военных катера, служивших средством передвижения для бойцов противника. До этого 30 августа самолет ВС РФ поразил украинские суда, участвовавшие в переброске около 50 солдат к границам республики.

    Кроме того, ВСУ регулярно предпринимают попытки атак на полуостров с помощью беспилотников. Одно из наиболее масштабных нападений произошло в ночь на 12 августа, когда российским средствам ПВО удалось уничтожить 14 БПЛА противника. Еще шесть оказались подавлены комплексами РЭБ.

    14 сентября была зафиксирована очередная атака. Она была отражена, сообщает Минобороны. Катер противника уничтожен. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как именно можно усилить защиту полуострова.

    13 сентября 2023, 23:17
    Писториусу не понравился тон Кулебы

    Министр обороны Германии Писториус раскритиковал тон заявления главы МИД Украины Кулебы о Taurus

    Писториусу не понравился тон Кулебы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тон высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможных поставках ракет Taurus был неуместным, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус заявил, что «разделяет прохладную реакцию Анналены». По его мнению, «это было неуместно», учитывая, что Кулеба говорил «о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку» Киеву. При этом Писториус подчеркнул, что «неверным в тот момент был тон» заявлений, а не их смысловое содержание. Однако министр заверил, что это не повлияет на поддержку Украины со стороны Германии. По словам Писториуса, он не желает видеть в газетах сообщения о том, что «обиделся и больше ничего не отправит» Украине.

    Комментируя возможность переговоров между Россией и Украиной, Писториус заявил, что переговоры «могут быть лишь в том случае», если Москва «подаст сигнал, что хочет говорить». Сейчас, по его словам, «нет почвы для явных переговоров», передает ТАСС.

    «Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу», – заявил Писториус. По его мнению, «нужно настраиваться скорее на то», что конфликт может продолжаться «много-много лет».

    Писториуса «раздражает», что в «авторитетной газете» приходится читать «комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке», а «русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно. Кулеба заявил, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Коментарии (23)
    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

    Коментарии (21)
    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (30)
    14 сентября 2023, 10:26
    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе, заявил американскому медиаизданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, а российские миротворцы якобы более не способны оказывать свое влияние, несмотря на то что Нагорный Карабах был зоной ответственности российских сил, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Пашинян отметил, что вопросы касательно закрытия Лачинского коридора все еще существуют, а «российские миротворцы провалили свою миссию».

    «Впрочем, если бы контингента (российских миротворцев. – Прим. ВЗГЛЯД) не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», – заявил он.

    Накануне премьер-министр Армении заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности.

    Коментарии (55)
    14 сентября 2023, 14:53
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Свеем.

    Министр заявил о готовности Москвы изучить все предложения, учитывающие «реалии на земле и базовые законные интересы РФ», передает ТАСС.

    Он сообщил о ряде стран глобального Юга, которые направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине, руководствуясь искренними побуждениями.

    Также Лавров добавил, что Москва высоко оценивает «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей» по этому вопросу.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 12:05
    Пашинян: Гуманитарный груз из России не может исправить ситуацию в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян заявил, что присланный Россией гуманитарный груз не сможет исправить ситуацию в Карабахе

    Пашинян: Гуманитарный груз из России не может исправить ситуацию в Карабахе
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка в Нагорном Карабахе остается крайне тяжелой, присланный Россией через населенный пункт Аскеран гуманитарный груз не сможет повлиять на ситуацию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне сложной, ситуацию не может изменить и въехавший один российский грузовик с гуманитарным грузом, передает ТАСС.

    Пашинян отметил также, что армянское правительство получило от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и собирается ответить на них в разумные сроки.

    «Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона», – подчеркнул он.

    Премьер Армении уже обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Тем временем власти Армении выдвинули Азербайджану предложение зеркально отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 13:26
    Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
    Оргкомитет «Мисс Украина-2023» исключил трех «пророссийских» участниц
    @ @magera_ksenia_

    Tекст: Вера Басилая

    Организаторы конкурса красоты «Мисс Украина-2023» исключили из списка претенденток трех участниц за связи с Россией, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что решение было принято после того, как некоторые конкурсантки пригрозили снять свои кандидатуры из-за нежелания соревноваться, с претендентками, занимающими пророссийскую позицию, передает РИА «Новости».

    Организаторы конкурса «Мисс Украина-2023» пообещал, что «этическая группа проверки» дополнительно изучит биографию участниц на основе полученных новых фактов.

    Украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятие из-за Оксаны Магеры, Ирины Пилеевой и Екатерины Чувашовой. СМИ сообщали, что Магера якобы участвовала в московском конкурсе «Будущее России», Пиляева «каталась» на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании. Отца Чувашовой якобы задержало СБУ за связь с Россией.

    Ранее украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

    Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2023, 06:26
    На Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей

    На Украине заявили о начале «аграрной войны» с Польшей из-за «зерна раздора»

    На Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между Украиной и Польшей началась «аграрная война» из-за украинского зерна, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что эта «эпопея» продолжается «уже более полугода». Спор вокруг «зерна раздора» начался весной 2023 года, когда польские фермеры устроили забастовку из-за резкого снижения цен на зерно в связи с поставками зерна с Украины. Также украинские СМИ отмечают, что перед выборами политики в Польше озвучивают громкие заявления об отношении с Украиной в сельскохозяйственной сфере, передает РИА «Новости».

    Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум с требованием продлить запрет ввоза четырех видов украинского зерна. Если в этом будет отказано, то Польша намерена продлить запрет сама.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 14:47
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    @ IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

    По его словам, угроза АПК Украины касается не только приграничных стран,  передает ТАСС.

    Телус добавил, что выступает за прием Украины в Евросоюз, но страна должна выполнить условия.

    Министр сельского хозяйства Польши заявил, что в Европе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы сильнее дестабилизировать рынок. На это может указывать нежелание ЕК продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины.

    Ранее власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия.

    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 01:54
    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации

    Задержанный за участие в украинской террористической организации житель Москвы Евгений Мищенко госпитализирован

    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник правоохранительные органы задержали жителя Москвы Евгения Мищенко, он признал вину в участии в украинской террористической организации, в среду ему должны были избрать меру пресечения, но мужчина был госпитализирован, сообщил его адвокат Николай Фомин.

    Фомин сообщил, что следствие просило арестовать Мищенко на два месяца. Бабушкинский районный суд Москвы не вынес решения, так как Мищенко увезли на карете скорой помощи после жалобы на самочувствие, передает ТАСС.

    Дело вернули следователям «в связи с невозможностью рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения из-за отсутствия обвиняемого», сообщил Фомин. Мищенко «госпитализирован в одну из столичных больниц». Прокуратура хотела, чтобы рассмотрение продолжалось и в отсутствие Мищенко, но суд вернул материалы следствию.

    Мищенко задержали в понедельник, у него прошел обыск. Как следует из материалов дела, он признал вину по статье об участии в деятельности террористической организации – речь идет о запрещенном в России «Легионе «Свобода России». Мищенко грозит до 20 лет тюрьмы.

    В августе ФСБ задержала жительницу Алтайского края, искавшую радикалов для украинских боевиков по указанию этой же группировки. В июле ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военной техники в Казани – участника запрещенного в России «Легиона».

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 18:34
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались атаковать ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Самум» безэкипажным катером, атаку отразили, сообщили в Минобороны России.

    Атака проводилась около 16.30 мск в акватории Черного моря, ВСУ попытались напасть на корабль на воздушной подушке «Самум», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что в ходе отражения атаки безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения.

    Ранее в ведомстве сообщали о попытке ВСУ атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», попытка была отражена, катера уничтожены.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 05:54
    Украинский генерал раскритиковал тех, кто «пишет тексты» Зеленскому

    Отставной генерал ВСУ Кривонос упрекнул Зеленского в создании ложного оптимизма

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский в своих выступлениях создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил Украины, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что Зеленский «достаточно оптимистично говорит определенные вещи». «Но я не знаю, кто ему пишет эти тексты», – приводит слова Кривоноса ТАСС.

    Кривонос сказал, что в некоторых «моментах» у него возникает «беспокойство». Он полагает, что выступления Зеленского опять вызовут «радостный» фон в информационном пространстве, хотя мнение об успехах ВСУ не соответствует действительности.

    Напомним, Кривонос заявлял, что Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках. Он посетовал, что «кавээнщики страной управляют».


    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 15:52
    ВКС России уничтожили в ДНР украинский Ми-8

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские истребители в Донецкой народной республике сбили украинский боевой вертолет Ми-8 в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    Вертолет сбит у поселка Красный Лиман, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, подавлены средствами РЭБ и уничтожены 53 украинских беспилотника у поселков Верхнекаменка, Тополевка (ЛНР), Пески, Василевка, Красная Гора (ДНР), Новофедоровка, Васильевка (Запорожская область), Алешек и города Новая Каховка (Херсонская область).

    Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 143-х районах. У Новопавловка (ДНР) уничтожена станция РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

    У Серебрянки и Красного Лимана (ДНР) поражены пункты управления 100-й бригады теробороны и 15-го полка нацгвардии Украины. Возле Трудового (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотников, 437 ЗРК, 11826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 машин РСЗО, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2023, 00:56
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Днепропетровской области Украины действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Также сообщается о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье, который также удерживают ВСУ.

    Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области Украины.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пушилин опроверг заявления Украины о взятии Андреевки
    США ввели санкции против пяти турецких компаний за помощь России
    ВКС России уничтожили в ДНР украинский Ми-8
    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну
    В США анонсировали меры против помогающих обходить санкции РФ компаний
    На Украине открыли полевой офис Международного уголовного суда
    В Татарстане ввели запрет на усыновление детей трансгендерами

    Рубль готов к умеренному укреплению

    Министерство экономики РФ неожиданно изменило в худшую сторону свои прогнозы и теперь ждет к концу года более высокую инфляцию и более слабый рубль. Главные банкиры считают рубль недооцененным и нуждающимся в поддержке властей. Обоснован ли агрессивный прогноз экономического ведомства и какой курс ждут эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Россия и КНДР объединились против США

    Излишняя поддержка Украины со стороны Запада привела к сближению России и КНДР, пишут американские СМИ. Более того, как полагают зарубежные аналитики, теперь Москва может отказаться от поддержки международных санкций в отношении Пхеньяна. Какие еще детали переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына оказались в центре внимания западной прессы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии

    Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей. Вскоре он также посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............