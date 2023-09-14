Эксперт объяснил необходимость усилить поражение объектов ВСУ в Причерноморье

Военный эксперт Кнутов: Защита Крыма требует увеличения атак по объектам в Причерноморье

Tекст: Евгений Поздняков

«Правый берег Днепра, в частности, район от Тилигульского лимана и до Херсона, действительно является крайне сложным для нанесения ударов. Однако работать на опережение необходимо: это позволит существенно сократить количество атак, предпринимаемых противником в отношении Крыма и Севастополя», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Тем не менее, перед началом нанесения ударов, необходимо понимать, какой именно объект нам предстоит уничтожить. Поэтому первоначальной задачей при работе по целям на правом берегу Днепра становится наращивание разведывательных способностей России в данном регионе», – отмечает собеседник.

«Переходя непосредственно к способам поражения территории, я бы отметил, что лучше всего в настоящий момент для этой цели подходят управляемые боеприпасы ФАБ-1500. Данные снаряды обладают способностью нанесения существенного ущерба без обхода самолетом зоны противовоздушной обороны противника», – подчеркивает эксперт.

«Отмечу, что классическая артиллерия решить эту задачу едва ли сможет. Учитывая рельеф местности, а также факт нахождения наших войск на нижнем берегу реки Днепр, нанесение подобных ударов здесь будет осложнено», – акцентирует собеседник.

«Также могут помочь барражирующие боеприпасы. Кроме того, в настоящий момент разрабатываются системы, которые призваны оказаться более дешевыми аналогами «Ланцета». Теоретически, перечисленный мною комплекс мер поможет России успешно наносить удары по объектам, которые находятся на правом берегу Днепра и тем самым усилить защиту Крыма с севера», – резюмирует Кнутов.

«Киев кратно увеличил количество нападений на Черном море с помощью безэкипажных катеров. Только с начала этих суток, по официальным данным, отражены три атаки. Почему эти атаки пошли именно сейчас? Тут сразу несколько доводов», – считает член СПЧ, военкор «Комсомолки» Александр Коц.

«Во-первых, Киев накопил достаточное количество средств поражения, чтобы иметь возможность наносить удары не просто каждый день, но и по несколько раз в день. Во-вторых, в ходе этих атак разведка НАТО фиксирует алгоритм реакции российской стороны, местонахождение центров принятия решений, средств противодействия и так далее, выявляя цели для будущих ударов. Мы делали так же, противник учится и на нашем опыте», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

«В-третьих, при отсутствии стратегических успехов на земле, Украина пытается добыть перемогу на море, комбинируя удары с земли, воздуха и воды. Цель – лишить защиты и парализовать Черноморский флот и нанести ему максимальный урон», – объяснил военкор.

«Как видим, с надводными дронами наши моряки справляться научились. Будем делать выводы и из комбинированных атак с воздуха и земли. Противник получает больше технических возможностей, значит будем учитывать это в дальнейшей работе. И тоже будем учиться. Ну и, как сказал когда-то герой Сухорукова, «вы мне еще за Севастополь ответите», – резюмировал Коц.

Напомним, в ночь на среду ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Противником был нанесен удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте. Позднее в ведомстве проинформировали, что оба корабля будут полностью восстановлены и вернутся на службу.

Помимо этого, три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода.

Это не первый случай атаки на полуостров за последние недели. Ранее ВСУ пытались высадить десант в районе мыса Тарханкут Крымского побережья. Однако авиация уничтожила четыре военных катера, служивших средством передвижения для бойцов противника. До этого 30 августа самолет ВС РФ поразил украинские суда, участвовавшие в переброске около 50 солдат к границам республики.

Кроме того, ВСУ регулярно предпринимают попытки атак на полуостров с помощью беспилотников. Одно из наиболее масштабных нападений произошло в ночь на 12 августа, когда российским средствам ПВО удалось уничтожить 14 БПЛА противника. Еще шесть оказались подавлены комплексами РЭБ.

14 сентября была зафиксирована очередная атака. Она была отражена, сообщает Минобороны. Катер противника уничтожен. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как именно можно усилить защиту полуострова.