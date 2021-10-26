В Крыму оценили решение голландского суда о скифском золоте

Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине является проявлением двойных стандартов, заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Неожиданностью для меня это решение не стало. Тем более что один раз уже Амстердамский суд аналогичное решение принимал. Но слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что решение по «скифскому золоту» – опасный международно-правовой инцидент, золото не принадлежит Украине. Она подчеркнула, что скифское золото, вывезенное из Крыма, принадлежит народу Крыма, который является частью России.

«Это наше историческое наследие, оставленное нашими предками. И ни один суд не имеет права лишать народ своего исторического наследия. В этом я твердо уверена», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, голландский суд счел «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.