Лавров заявил о противодействии вмешательству Запада в дела России
Глава МИД Сергей Лавров в ходе заседания Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству заявил, что ведомство активно противодействует иностранному вмешательству во внутренние дела России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД России ведет активную работу по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела страны, передает РИА «Новости».
По его словам, внешнеполитическая служба вместе с другими ведомствами действует слаженно, противостоит попыткам вмешательства, а также тесно сотрудничает с парламентариями и политическими партиями.
Лавров выступил с таким заявлением на заседании Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.
Глава ведомства добавил, что Россия находится под пристальным вниманием со стороны западных геополитических «инженеров».
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия не осуществляет вмешательство во внутренние дела других государств, в отличие от западных стран, занимающихся сменой режимов.