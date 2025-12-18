Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
Лавров высказал сомнения в самостоятельности выборов на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству высказал сомнения по поводу возможной организации президентских выборов на Украине, акцентировав внимание на роли Запада в этом процессе.
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине, что вызвало вопросы со стороны России о возможном влиянии Запада на этот процесс. Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в том, как подобные выборы могут быть организованы и каким образом западные страны будут их контролировать и направлять, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что напоминание о выборах должно звучать как напоминание о том, что «народ тебя уже избрал на определенный срок и пора честь знать либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение». По его мнению, западные страны рассчитывают использовать электоральные процедуры для достижения собственных политических целей на Украине.
Ранее Владимир Зеленский поручил парламентариям разработать законопроект, предусматривающий проведение выборов в течение 60 дней даже в условиях военного времени.
Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Зеленский заговорил о возможности проведения выборов на Украине под влиянием Соединенных Штатов. Киевское руководство может рассматривать проведение президентских выборов как шанс для временного перемирия.
Сообщалось, что Зеленский согласился провести президентские выборы на Украине под давлением Дональда Трампа, который ранее заявил об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти.