Tекст: Дарья Григоренко

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине, что вызвало вопросы со стороны России о возможном влиянии Запада на этот процесс. Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в том, как подобные выборы могут быть организованы и каким образом западные страны будут их контролировать и направлять, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что напоминание о выборах должно звучать как напоминание о том, что «народ тебя уже избрал на определенный срок и пора честь знать либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение». По его мнению, западные страны рассчитывают использовать электоральные процедуры для достижения собственных политических целей на Украине.

Ранее Владимир Зеленский поручил парламентариям разработать законопроект, предусматривающий проведение выборов в течение 60 дней даже в условиях военного времени.

Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Зеленский заговорил о возможности проведения выборов на Украине под влиянием Соединенных Штатов. Киевское руководство может рассматривать проведение президентских выборов как шанс для временного перемирия.

Сообщалось, что Зеленский согласился провести президентские выборы на Украине под давлением Дональда Трампа, который ранее заявил об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти.