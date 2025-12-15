По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Зеленский поручил Раде разработать проект закона о выборах при военном положении
Украинский президент Владимир Зеленский поручил парламентариям разработать законопроект, предусматривающий проведение выборов в течение 60 дней даже в условиях военного времени, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Ранее вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко заявлял, что Рада уже готова подготовить все необходимые документы для проведения выборов в условиях военного времени.
Разрабатываемый законопроект предполагает, что выборы смогут пройти в течение 60 дней, аналогично схеме досрочных выборов.
В то же время, по данным РБК-Украина, среди тех, кто вовлечен в подготовку этого документа, нарастает скепсис относительно того, стоит ли доводить инициативу до конца. По мнению источников агентства, причины сомнений связаны как с техническими сложностями, так и с общим контекстом происходящего в стране.
Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Зеленский заговорил о возможности проведения выборов на Украине под влиянием Соединенных Штатов. Киевское руководство может рассматривать проведение президентских выборов как шанс для временного перемирия.
Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился провести президентские выборы на Украине под давлением Дональда Трампа, который ранее заявил об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти.