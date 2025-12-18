Депутат Колесник: Публикация британской The Guardian о «запугивании» Бельгии вызывает смех

Tекст: Анастасия Куликова

«Публикация британской The Guardian вызывает смех», – признался Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что российская военная разведка с 2010 года действует под названием не ГРУ (Главное разведывательное управление), а ГУ Генштаба (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).

«Но британцы по старой памяти используют прежние аббревиатуры, считая, что такое упоминание вызовет у аудитории больше эмоций», – заметил собеседник. При этом даже если бы «ГРУ» решило провести некую кампанию, о ней бы никто не узнал, добавил парламентарий. «Но зачем нам запугивать линейных и слабых людей? Они сами внушают себе постоянный страх», – подчеркнул Колесник.

В этой связи он упомянул многочисленные «страшилки» европейских политиков о якобы угрозе со стороны России. «Европейцы сами себя настолько запугали, что никакие спецслужбы не нужны: ни российские, ни какие-либо другие. Поэтому материал в газете The Guardian – лишь художественный свист, попытка попиариться», – заключил парламентарий.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что бельгийские политики и высокопоставленные руководители финансовых институтов подверглись «запугиванию» со стороны российских спецслужб. Целью операции якобы было убедить Брюссель заблокировать изъятие активов России на сумму 185 млрд евро. Газета в своем материале ссылается на европейские разведывательные службы.

Согласно публикации, «преднамеренное давление» оказывается, в частности, на Валери Урбен, гендиректора Euroclear, и других ключевых лиц депозитария, хранящего большую часть замороженных российских активов. Источники издания утверждают, что ответственность за кампанию несет «военная разведка ГРУ», имея в виду, вероятно, Главное управление Генштаба Минобороны России.

В Euroclear отказались от комментариев по существу вопроса. «Любые потенциальные угрозы рассматриваются в приоритетном порядке и тщательно расследуются, зачастую при поддержке соответствующих органов», – отметили в компании.

В начале декабря EUobserver писал об угрозах в адрес Урбен, поступавших в 2024 и 2025 годах. Она направляла просьбу бельгийской полиции о предоставлении защиты. После отказа глава Euroclear и ряд других топ-менеджеров наняли бельгийских, а затем французских частных телохранителей.

Напомним, судьба российских активов должна будет решиться на саммите ЕС. Мероприятие стартует в четверг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила во вступительном слове, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

Киев и ряд европейских лидеров настаивают на изъятии российских активов и использовании их в интересах украинской стороны. В офисе Владимира Зеленского называют привлечение международного финансирования «абсолютно критичным». По словам Натальи Шаповал, главы Киевского экономического аналитического центра, Украине необходимы «предсказуемые потоки денежных средств, чтобы обеспечить закупку вооружений и развитие оборонной промышленности».

Стоит отметить, что ранее Банк России подал исковое заявление к Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть 18,17 трлн рублей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.