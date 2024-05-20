Ирак, Сирия и Индия объявили траур в связи с гибелью президента Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщила пресс-служба иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, в знак солидарности с братским иранским народом и его руководством в это трудное время, в знак глубокой скорби в связи с гибелью Раиси, Абдоллахиана и делегации в результате прискорбного инцидента иракское правительство объявляет однодневный общенациональный траур во вторник, передает РИА «Новости».

Пресс-служба сирийского правительства также заявила, что Сирия объявила трехдневный национальный траур в связи с инцидентом.

Индия выразила знак уважения к Ирану и объявила 21 мая днем государственного траура по всей стране. В МВД республики указали, что «в день траура государственный флаг будет приспущен на всех зданиях, где он обычно развевается», а также в этот день не будут проводиться никакие официальные развлекательные мероприятия, пишет ТАСС.

Ранее блок НАТО выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.