Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Ирак, Сирия и Индия объявили траур в связи с гибелью президента Ирана
Власти Ирака, Сирии и Индии объявили национальный траур в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавшей их делегации.
Как сообщила пресс-служба иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, в знак солидарности с братским иранским народом и его руководством в это трудное время, в знак глубокой скорби в связи с гибелью Раиси, Абдоллахиана и делегации в результате прискорбного инцидента иракское правительство объявляет однодневный общенациональный траур во вторник, передает РИА «Новости».
Пресс-служба сирийского правительства также заявила, что Сирия объявила трехдневный национальный траур в связи с инцидентом.
Индия выразила знак уважения к Ирану и объявила 21 мая днем государственного траура по всей стране. В МВД республики указали, что «в день траура государственный флаг будет приспущен на всех зданиях, где он обычно развевается», а также в этот день не будут проводиться никакие официальные развлекательные мероприятия, пишет ТАСС.
Ранее блок НАТО выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.