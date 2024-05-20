Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Блок НАТО выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси
Блок НАТО выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента страны Раиси в крушении вертолета
Североатлантический альянс выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси, сообщил представитель военного блока Фарах Дахлалла.
«Выражаем соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и других лиц, погибших в результате крушения вертолета», – приводит слова Дахлалла РИА «Новости».
Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи сообщил, что причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Раиси стали погодные условия.