Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом и Брянской областью

Средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

Tекст: Мария Иванова

В период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, два дрона сбиты над территорией Республики Крым, еще один – над Брянской областью.

Данные действия российских военных направлены на предотвращение попыток атаки на регионы России и освобожденные территории, подчеркнули в Минобороны. За последнее время подобные происшествия происходят регулярно, однако все попытки проникновения успешно пресекаются российскими ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на четверг. Ночью гражданская инфраструктура пострадала в Ростовской области в результате атаки ВСУ.