Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом и Брянской областью

Три украинских беспилотника самолетного типа были сбиты дежурными расчетами ПВО в Крыму и Брянской области в течение шести часов.
В период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По информации ведомства, два дрона сбиты над территорией Республики Крым, еще один – над Брянской областью.
Данные действия российских военных направлены на предотвращение попыток атаки на регионы России и освобожденные территории, подчеркнули в Минобороны. За последнее время подобные происшествия происходят регулярно, однако все попытки проникновения успешно пресекаются российскими ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 47 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на четверг. Ночью гражданская инфраструктура пострадала в Ростовской области в результате атаки ВСУ.