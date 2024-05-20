Литва выразила готовность направить военных инструкторов на Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил о готовности отправить военных инструкторов на Украину вслед за Францией

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Ландсбергис в эфире телеканала LCI, Литва могла бы вновь направить инструкторов на Украину, тех, которые уже там присутствовали. По его словам, Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией, передает ТАСС.

Ландсбергис также высказал мнение, что Европе «не стоит рассчитывать» на помощь КНР в урегулировании украинского конфликта, поскольку «бесплатно ничего не делается, Китай всегда будет требовать что-то взамен». Он отметил, что «обращаясь к КНР с просьбой о содействии в урегулировании», Европа «фактически передает Пекину» контроль над собственной безопасностью, «при том, что это не привело бы к выходу из сложившейся на Украине ситуации».

Кроме того, он считает, что любое сближение с Китаем угрожает «привилегированным трансатлантическим связям с США в рамках Североатлантического альянса».

В начале мая литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии.

Позже сенатор Андрей Климов рассказал газете ВЗГЛЯД, что иностранные солдаты на Украине станут законной целью для Российской армии независимо от их паспорта. По его словам, если руководство Литвы решит разместить контингент в зоне боевых действий, то просто загубит своих граждан.