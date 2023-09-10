Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными боеприпасами калибра 155 мм

Tекст: Антон Никитин

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 12.10 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по Куйбышевскому району Донецка. В СЦКК уточнили, что обстрел велся из населенного пункта Карловка кассетными боеприпасами калибра 155 мм.

Кроме того, в 11.35, 11.50, 11.56, 12.00 и в 12.05 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка снарядами калибром 155 мм с территории населенного пункта Галицыновка. Помимо этого, в 12.35 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка с территории населенного пункта Максимильяновка боеприпасами калибром 155 мм, стандартного для стран НАТО.

Накануне ВСУ устроили над Донецком провокацию с украинским флагом и шариками в цветах нацистких батальонов. Вопреки обстрелам и провокациям со стороны Украины новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.