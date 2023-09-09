В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».3 комментария
Украинские военные устроили над Донецком провокацию с шариками и флагом
Украинские боевики запустили в небо над Донецком желто-голубой флаг, привязанный к воздушным шарикам в цветах, которые используют нацистские батальоны ВСУ.
В украинских СМИ и пабликах появилось видео, как солдаты ВСУ запускают большой желто-голубой флаг на воздушных шариках в небо.
Акция якобы была приурочена к празднованию дня основания Авдеевки, а флаг на красно-черных шариках, которые используются во флаге запрещенных в России организаций ОУН* и «Правый сектор*», отправили в небо над Донецком, который ежедневно обстреливают ВСУ, передает «Царьград».
Отмечается, что флаг с «нацистскими» шариками украинские солдаты запустили сразу после того, как 8 сентября в Донецке отметили День освобождения Донбасса от фашистских оккупантов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ