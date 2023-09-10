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Избирательные участки закрылись во всех новых регионах
Избирательные участки на выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершили свою работу.
В ДНР, где явка на выборах превысила 75%, избирательные участки закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало. В избиркоме ДНР сообщили о принятии постановления о закрытии избирательных участков в 15.00. Там уточнили, что некоторые участки закрываются еще раньше, если на них все избиратели проголосовали, передает ТАСС.
В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. «На сегодняшний день без происшествий», – подчеркнула она.
В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
В Херсонской области 10 сентября участки работали с 08.00 до 15.00 по московскому времени. По последним данным ЦИК, явка на выборах депутатов Херсонской областной думы в третий день единого дня голосования составила 64,45%.
Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы.