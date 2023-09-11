Эксперты раскрыли методы украинской дезинформации по срыву выборов в новых регионах

Tекст: Антон Никитин

Главной темой фейков о выборах стала ситуация в новых регионах, где Киев пытался запугать избирателей, сообщает Telegram-канал «Война с фейками». Так, украинские дезинформаторы из ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) несколько раз сообщали об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по участкам голосования и штабам «Единой России». На самом деле этих ударов не было. Вместо них Киев атаковал сельсовет в Запорожской области и улицы Донецка.



«Призывы прийти проголосовать в обмен на бесплатную депиляцию в салоне «Норка», обстрелы избирательных участков и создание клонов «Госуслуг» – это неполный арсенал методов, который применял Киев, чтобы сорвать выборы в новых регионах России. Сделать это не удалось: в ДНР проголосовали 76% избирателей, в ЛНР — 72%, в Херсонской области явка составила 64,5%, а в Запорожской — 66,8%», – говорится в сообщении.



Отмечается, что в день голосования фейки распространялись по всей стране. Однако именно новые регионы стали главной целью фейков на тему выборов. Если раньше оппозиционные издания при создании и распространении дезинформации на тему выборов акцентировались на Москву и Петербург, а также кавказские республики, то теперь в лидерах оказались Запорожская область – 24% уникальных и проработанных украинскими технологами вбросов, и Херсонская область – 20%. ДНР и ЛНР «отделались» 12% и 8% фейками соответственно.

Тематика распространения ложной информации была разнообразна: от вбросов по теме ДЭГ (дистанционное электронное голосование) и подкупов избирателей до принуждения к голосованию и информации об уничтожении избирательных участков с помощью украинского вооружения, отмечается в публикации.



В качестве примера приводится создание украинской стороной лже-бота от партии «Единая Россия», ссылки на него распространялись по локальным сообществам ЛНР. Там требовалось ввести личные данные респондента для возможности проголосовать 8-10 сентября. Бот был сделан для сбора личных данных жителей ЛНР в незаконных целях.



С той же целью был сделан подставной сайт «Госуслуг», где нужно было регистрироваться для участия в выборах. Он располагался в доманной зоне «.live», российские же «Госуслуги» размещаются на «.ru». Кроме того, на мошеннической страничке были обнаружены грамматические ошибки.



Самым распространенным фейком украинских технологов было «принуждение к голосованию». Так, украинские СМИ распространяли информацию, что жители новых регионов отдают свои голоса под угрозой расстрела. В качестве доказательств прикреплялись фотографии с избирательных участков, где стояли сотрудники полиции и Росгвардии. На самом деле сотрудники правоохранительных органов просто обеспечивали безопасность на вверенных ими территориях, сопровождая также мобильные участки для голосования.



Ранее в Общественной палате разоблачили главные фейки о выборах в новых регионах. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах. Как отмечают эксперты, жители новых регионов выбрали свое будущее в составе России.

