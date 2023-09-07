История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.12 комментариев
В Общественной палате разоблачили главные фейки о выборах в новых регионах
В Общественной палате рассказали о распространении с Украины недостоверных сообщений о выборах в новых регионах России
В новых регионах России усиливается волна недостоверных сообщений о выборах, главными распространяемыми с Украины фейками стали голосование «под дулом автомата» и «регистрация на выборы» через якобы привязанный к Госуслугам специальный чат-бот, рассказали эксперты в Общественной палате (ОП) РФ.
В материале, опубликованном на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), сопредседатель Координационного совета при ОП России по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич рассказал, что в инфополе сегодня можно выделить следующие ключевые фейки. Первый заключается в том, что жители новых регионов якобы голосуют под «дулами автоматов». Малькевич отметил, что на многочисленных видео у местных жителей счастливые люли, а «люди с автоматами» – это правоохранители, которые обеспечивают безопасность. Вторая провокация, заключается в том, что через специальный чат-бот, якобы привязанный к Госуслугам, собираются личные данные местных жителей под видом «проверки регистрации на участие в выборах». Эксперт обратил внимание, что для участия в выборах никаких специальной регистрации не требуется.
В целом, по словам Малькевича, именно Херсонская область сейчас является главной «фейковой мишенью», так как «энтузиазм, который есть у людей под обстрелами, особенно в Каховском районе, это бесит наших врагов» и «они пытаются включать весь арсенал угроз». В дни выборов Малькевич продолжит рассказывать о ходе голосования и общественном наблюдении в новых регионах, выходя на связь с Ситуационным центром ОП России, который в четверг начал свою работу.
Как рассказал руководитель Рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, все три* дня голосования в круглосуточном режиме волонтеры Ситцентра будут находиться на связи с общественными наблюдателями, вести опрос на предмет соблюдения «Золотого стандарта». В свою очередь, наблюдатели смогут сами отправить информацию о ходе голосования через портал.
Он также рассказал и о том, что на выборах по приглашению российской стороны будут присутствовать 55 международных экспертов из 28 стран. По словам Григорьева, они представляют парламенты, органы исполнительной власти, политические партии, общественные организации, сообщества ученых и журналистов.
В свою очередь исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова подчеркнула, что сегодня общественное наблюдение присутствует на всех стадиях процесса, при проведении всех форм голосования на всей территории Российской Федерации.
Ранее в четверг, с открытием первых избирательных участков на Дальнем Востоке, экспертный центр НОМ и СПЧ начали трехдневный мониторинг выборов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом