«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.3 комментария
Путин: Выборы стали важным шагом для интеграции новых регионов
Выборы, прошедшие в новых регионах России, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России, которая прошла в режиме видеоконференции, поздравил собеседников с успехом на выборах.
«Вы все показали достойные, убедительные результаты. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях», – приводятся его слова в сообщении на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что впервые – теперь уже по российскому закону – прошли выборы в новых, исторических регионах России – Донбассе и Новороссии, где по итогам голосования в региональных парламентах, состав которых также был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов Федерации.
«И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны. Ситуация и задачи в этих субъектах Федерации особые, но, убежден: и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно, так и будет», – подчеркнул российский лидер.
Выборы, по словам президента, прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. «Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества: люди понимают, насколько это важно – участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит, и будущее своей семьи и своих детей», – отметил он.
Путин подчеркнул, что результаты выборов глав регионов весьма убедительные. «Часто об этом мы говорим, и это так и есть: такой уровень доверия означает в первую очередь еще большую ответственность. Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни», – добавил президент.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Как отмечала председатель ЦИК России Элла Памфилова, явка, достигнутая в ходе выборов, стала рекордной с 2013 года.
В Кремле отмечали, что выборы в новых регионах России прошли в абсолютно правовом поле в соответствии с российскими законами.