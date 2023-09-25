За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Песков: Выборы в новых регионах России прошли в абсолютно правовом поле
Выборы в новых регионах России прошли в абсолютно правовом поле в соответствии с российскими законами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что выборы состоялись, регионы получили своих руководителей. Песков пожелал им успехов, отметив, что вся страна помогает и дальше будет помогать новым российским регионам в скорейшей интеграции и преодолении бед, связанных с действиями киевского режима, передает ТАСС.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Как отмечала председатель ЦИК России Элла Памфилова, явка, достигнутая в ходе выборов, стала рекордной с 2013 года.