Российские выборы показали пример консолидации и мужества

Эксперты подвели первые итоги Единого дня голосования

Tекст: Олег Исайченко

В большинстве регионов России с 8 по 10 сентября прошли выборы разных уровней. Так, в 21 субъекте гражданам предстояло избрать высших должностных лиц. Еще в пяти регионах прошли непрямые выборы глав. Кроме того, в 20 регионах избирали депутатов местных заксобраний. Примечательно, что в новых регионах России местную власть впервые выбрали согласно федеральному законодательству. Всего же в стране прошло более 4 тыс. кампаний.

В целом, текущая кампания не представляла больших вызовов для российской политической и электоральной системы, однако партии столкнулись с тем, что им стало сложнее быть непохожими друг на друга, считает президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко.

Политолог также перечислил самые интересные региональные кампании. Первая – в Хакасии. Однако после того, как Сергей Сокол из-за болезни снял свою кандидатуру, кампания утратила свою уникальность. Также интрига наблюдалась на выборах в Якутии и в Красноярске.

«На этом фоне Дальний Восток из протестного и проблемного региона, коим его ранее активно считали, перешел в разряд макрорегиона с высоким уровнем консолидации и поддержки федеральной власти», –

добавила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Особенно ярко этот тренд проявился в Якутии, где предвыборная борьба была непростой. В республике состоялись три больших кампании – по выборам главы региона, республиканского парламента и гордумы Якутска. Команда Айсена Николаева вызов приняла и справилась с ним очень уверенно», – отмечает собеседница.

«Также для Дальнего Востока актуализировалась практика трехдневного голосования. Почти во всех регионах федерального округа были очень высокие показатели явки. Вместе с тем, сохранена и классическая традиция голосования в воскресный день», – замечает политолог.

«И последний важный аспект – легитимность. Во всех регионах округа работало большое число наблюдателей. Например, на Чукотке их было свыше 300 человек, а в Якутии – более 5,5 тыс. Можно с уверенностью сказать, что выборы на Дальнем Востоке прошли максимально прозрачно и являются легитимными», – подчеркнула Кислицына.

«Эти выборы многим отличаются от предыдущих, – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия-Патриоты-За правду»). – Первый существенный фактор – это новые регионы. Второй фактор – военные действия. Шок от того, что наша страна участвует в конфликте, прошел, и мы вживаемся в новую реальность».

Также собеседник указал на особенности хода предвыборных кампаний. «Избиратели очень четко разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне СВО. А вторая часть избирателей – это люди, которые пытаются жить прежней жизнью», – поясняет парламентарий. – «Это принципиальная особенность нынешних выборов. Если раньше кандидаты могли вести единую избирательную кампанию, то сейчас им пришлось работать с каждой из этих групп в отдельности.

При этом кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности».

Отдельно депутат коснулся темы расширения электронного голосования. «В том числе благодаря этому удобному сервису мы видим высокую явку в ряде регионов», – отметил он.

В то же время замруководителя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал актив партии готовиться к президентским выборам, потому что «это главные выборы в нашей стране». Медведев также выразил благодарность «всем, кто пришел на новых территориях и отдал свой голос» вне зависимости от того, за кого именно голосовали избиратели.

По его словам, «в данном случае это еще один факт голосования за то, чтобы находиться внутри одной страны». Он заявил, что нужно «поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти – это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется».

Как подчеркнул Медведев, хотя «голос каждого избирателя, безусловно, ценен», но голоса жителей новых регионов имеют для «Единой России» абсолютное значение, поскольку стали не только «мандатами доверия», но «актами гражданского мужества». В условиях боевых действий участие в голосовании – это «тоже вклад в победу», ведь «дееспособные органы власти – это мощнейший ресурс достижения цели», заключил Медведев.

Новые регионы

В ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях избирательные участки закрылись немного раньше, нежели в других регионах в этом же часовом поясе. Так, в ДНР, где явка на выборах превысила 75%, УИК закончили свою работу в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало. Схожая ситуация наблюдалась и в ЛНР.

В целом же «Единая Россия» победила в голосовании во всех новых регионах. Так, на выборах в Народный совет ДНР партия показала результат в 78,03% голосов, в Херсонской области – 74,86%, в Запорожской области – 83,01%, а в ЛНР – 74,63%.

Несмотря на боевые действия, жители новых регионов России стремились проголосовать на выборах, чувствуется, что это исторический момент, заявил глава «Прусского общества Берлин-Брандербург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия). Примечательно, что для него ЕДГ-2023 стали уже десятыми по счету выборами, где он наблюдает за процессом голосования.

В свою очередь общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон рассказал о наблюдении за выборами в Херсонской области, где на один из избирательных участков прилетел дрон:

«Однако люди все равно пришли на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Люди хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было раньше».

Главы регионов

На Чукотке после обработки 100% бюллетеней врио губернатора Владислав Кузнецов («Единая Россия) получил 72,34% голосов избирателей, следует из данных ЦИК. Глава автономного округа в статусе врио руководил регионом с марта. Также все голоса подсчитаны в Магаданской области. В регионе лидирует действующий глава Сергей Носов («Единая Россия»), набравший 72,39%. В Приморье с большим отрывом впереди идет действующий губернатор Олег Кожемяко («Единая Россия»). После обработки 100% протоколов он набирает 72,78%.

99% протоколов обработали в Амурской области. С показателем в 82,4% там лидирует губернатор Василий Орлов. Действующий глава Якутии Айсен Николаев («Единая Россия») после подсчета почти 70% бюллетеней набирает 82,14% голосов избирателей.

В Красноярском крае лидирует Михаил Котюков («Единая Россия»). После проверки 80% бюллетеней он набирает 70,69% голосов. В Кемеровской области также свои позиции сохраняет действующий руководитель Сергей Цивилев («Единая Россия»). После обработки 80,09% протоколов он получает 85,05%.

Валентин Коновалов от КПРФ, который руководит Республикой Хакасия с 2018 года, по итогам проверки почти 89,45% бюллетеней лидирует с показателем в 63,49%. Новосибирская область также проголосовала за действующего главу региона. Андрей Травников («Единая Россия») после обработки больше половины протоколов набирает 76% голосов.

В Алтайском крае Виктор Томенко («Единая Россия») получил поддержку 76,22% избирателей. Обработано 90% бюллетеней. В Тюменской области Александр Моор к 23.45 мск получает 72,66%. Врио главы Омской области Виталий Хоценко («Единая Россия») по итогам обработки 80% протоколов набирает 75,26% голосов. Он был назначен исполняющим обязанности губернатора в марте, до этого был председателем правительства ДНР.

По итогам обработки 82% бюллетеней в Самарской области с результатом 84,19% лидирует действующий глава региона Дмитрий Азаров («Единая Россия»). Еще столько же протоколов обработали в Нижегородской области. В регионе 85% избирателей выразили поддержку нынешнему руководителю Глебу Никитину («Единая Россия»).

В Ивановской области лидирует Станислав Воскресенский («Единая Россия»). К 01.15 мск он набирает 82%. Александр Гусев («Единая Россия») в Воронежской области после обработки 53,9% бюллетеней набирает 76% голосов.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев также переизбирается. После обработки 63% протоколов он получает 84%. Москвичи, в свою очередь, выразили поддержку действующему мэру Сергею Собянину – он получает почти 2,45 млн голосов по итогам обработки 91,3% протоколов.

В Орловской области лидирует действующий глава региона Андрей Клычков (КПРФ). Он набирает 79,53% после подсчета 50% протоколов. Михаил Ведерников («Единая Россия») получает 85,16% голосов по итогам обработки 7,1% протоколов. Василий Анохин («Единая Россия») к 23.45 мск набирает 87,3%.

Прозрачность выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве не имеющим аналогов в мире эталоном. Она также отметила, что многие перенимают опыт столицы. Памфилова подчеркнула «максимальную открытость и прозрачность» избирательной системы России.

«Система настолько открытая и прозрачная, что, как я говорю, любая мелочь сейчас моментально выплывает на поверхность, даже те нарушения, которые были, которые мы разбирали. Благодаря нашим совместным усилиям ничего сейчас невозможно скрыть в избирательном процессе», – сказала Памфилова.

Она также поблагодарила западные страны за их критику. «Нас много лет Штаты учили. Спасибо. Мы вообще-то многому научились, сделали выводы для себя. Я даже благодарна всем критикам за эти годы. Для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах, все наши соринки все время выявляли. Это держало нас в тонусе», – отметила она.

Между тем, в Общественной палате сообщили, что данные об отклонениях от «золотого стандарта» и нарушениях в ходе голосования, как правило, не подтверждаются. Как отметил Максим Григорьев, сопредседатель Координационного комитета при ОП РФ по общественному контролю, «есть определенное количество нарушений, по всем из них мы держим связь с избирательными комиссиями и оперативно принимаются решения».

Что касается дистанционного электронного голосования, то на предстоящих президентских выборах система для онлайн-голосования будет работать только в тех регионах, которые уже имеют этот опыт, отметили в ЦИК. «Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах, а в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте», – сказала Памфилова.