Иностранные эксперты: Для новых регионов выборы стали историческим моментом

Иностранные эксперты отметили стремление жителей новых регионов России участвовать в выборах

Tекст: Антон Антонов

Фолькер Фридрих Карла Чапке отметил особое настроение избирателей из новых регионов и организацию процесса. «Я чувствовал себя в полной безопасности, несмотря на то, что проходят боевые действия. Я видел людей в прекрасном настроении, люди приходят в красивой одежде. И чувствуется, что это действительно исторический момент», – сказал эксперт, выступая в площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

Еще один электоральный эксперт, медиаобозреватель из Мексики Исраэль Гомес, который «только что вернулся из Запорожья», рассказал о том, как прошли выборы в Мелитополе. Он оказался «приятно удивлен тем, как люди голосовали», избиратели «приходили не только на участки, но и пользовались переносными урнами для голосования, которые приезжали к ним на дом».

«Я рад находиться здесь сегодня с вами и иметь возможность рассказать о том, что видел, а именно – проинформировать Латинскую Америку, Мексику, откуда я родом, о том, что происходит в России, ведь в западных СМИ этой информации, этой правды не прочитаешь», – сказал он.

Общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон рассказал о наблюдении за выборами в Херсонской области, где на один из избирательных участков прилетел дрон: «Однако люди все равно пришли на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Люди хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было раньше».



Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах. «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны.