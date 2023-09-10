ОП: Данные о нарушениях при голосовании в большинстве случаев не подтверждаются

ОП: Данные об отклонениях от «золотого стандарта» и нарушениях в ходе голосования, как правило, не подтверждаются

Tекст: Антон Никитин

Григорьев сообщил в ходе брифинга в ситуационном центре ОП России, что на данный момент операторы волонтерского кол-центра ситуационного центра Общественной палаты провели 15830 коммуникаций, сообщается на сайте РАПСИ.

«Мы проверяем данные, смотрим, что происходит. Результаты, как правило, одни и те же, данные об отклонениях от «золотого стандарта» и нарушениях, которые мы получаем, после проверки не подтверждаются», – сказал эксперт.

При этом сопредседатель Координационного комитета при ОП РФ по общественному контролю подчеркнул, что отклонения от «золотого стандарта» в большинстве своем даже не являются нарушениями избирательного законодательства.

«Есть определенное количество нарушений, по всем из них мы держим связь с избирательными комиссиями и оперативно принимаются решения. Для нас самое главное, что на волеизъявление граждан нарушения не повлияют. Есть несколько случаев, но благодаря участковым избирательным комиссиям и Центризбиркому принято решение, что бюллетени, которые вызывают вопросы по тем или иным тематикам, не будут участвовать в подсчете», – пояснил Григорьев.

Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. В ходе выборов прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы – в четырех округах, выборы высших должностных лиц регионов – в 21 субъекте, выборы депутатов законодательных органов – в 20 субъектах, выборы главы административного центра – в одном субъекте, выборы депутатов представительных органов административных центров – в 16 субъектах.

Ранее в Общественной палате рассказали о распространении с Украины недостоверных сообщений о выборах в новых регионах России.