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ОП: Данные о нарушениях при голосовании в большинстве случаев не подтверждаются
ОП: Данные об отклонениях от «золотого стандарта» и нарушениях в ходе голосования, как правило, не подтверждаются
Полученные Ситуационным центром Общественной палаты от мобильных групп по наблюдению за голосованием данные об отклонениях от «золотого стандарта» после проверки, как правило, не подтверждаются, сообщил сопредседатель Координационного комитета при ОП РФ по общественному контролю Максим Григорьев.
Григорьев сообщил в ходе брифинга в ситуационном центре ОП России, что на данный момент операторы волонтерского кол-центра ситуационного центра Общественной палаты провели 15830 коммуникаций, сообщается на сайте РАПСИ.
«Мы проверяем данные, смотрим, что происходит. Результаты, как правило, одни и те же, данные об отклонениях от «золотого стандарта» и нарушениях, которые мы получаем, после проверки не подтверждаются», – сказал эксперт.
При этом сопредседатель Координационного комитета при ОП РФ по общественному контролю подчеркнул, что отклонения от «золотого стандарта» в большинстве своем даже не являются нарушениями избирательного законодательства.
«Есть определенное количество нарушений, по всем из них мы держим связь с избирательными комиссиями и оперативно принимаются решения. Для нас самое главное, что на волеизъявление граждан нарушения не повлияют. Есть несколько случаев, но благодаря участковым избирательным комиссиям и Центризбиркому принято решение, что бюллетени, которые вызывают вопросы по тем или иным тематикам, не будут участвовать в подсчете», – пояснил Григорьев.
Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. В ходе выборов прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы – в четырех округах, выборы высших должностных лиц регионов – в 21 субъекте, выборы депутатов законодательных органов – в 20 субъектах, выборы главы административного центра – в одном субъекте, выборы депутатов представительных органов административных центров – в 16 субъектах.
Ранее в Общественной палате рассказали о распространении с Украины недостоверных сообщений о выборах в новых регионах России.