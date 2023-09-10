Медведев призвал «Единую Россию» готовиться к президентским выборам

Медведев указал «Единой России» на необходимость готовиться к президентским выборам «с завтрашнего дня»

Tекст: Антон Антонов

Медведев назвал избирательную кампанию весьма успешной для «Единой России». Он подчеркнул, что «впереди президентские выборы – это главные выборы в нашей стране». «Естественно, у нас есть актив, который должен будет работать уже прямо, ну, начиная с завтрашнего дня для того, чтобы подойти к президентским выборам отмобилизованно», – приводит его слова РИА «Новости».

Медведев выразил благодарность «всем, кто пришел на новых территориях и отдал свой голос» вне зависимости от того, за кого именно голосовали избиратели. По его словам, «в данном случае это еще один факт голосования за то, чтобы находиться внутри одной страны». Он заявил, что нужно «поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти – это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется».

Как подчеркнул Медведев, хотя «голос каждого избирателя, безусловно, ценен», но голоса жителей новых регионов имеют для «Единой России» абсолютное значение, поскольку стали не только «мандатами доверия», но «актами гражданского мужества».

В условиях боевых действий участие в голосовании – это «тоже вклад в победу», ведь «дееспособные органы власти – это мощнейший ресурс достижения цели», сказал Медведев. В связи с этим он поблагодарил всех граждан России вне зависимости от их политических предпочтений за участие в голосовании.

Он подчеркнул, что впереди – полноценная постоянная сложная работа по выполнению предвыборных обещаний, у «Единой России» есть «опыт исполнения своих обещаний, иначе бы за партию никогда не стали голосовать». «Мы партия дела, и именно поэтому мы достигаем успехов», – сказал Медведев. Он поздравил партийцев с состоявшимися выборами. Медведев отметил, что от партии баллотировались 100 участников спецоперации.

Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. В ходе выборов прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы – в четырех округах, выборы высших должностных лиц регионов – в 21 субъекте, выборы депутатов законодательных органов – в 20 субъектах, выборы главы административного центра – в одном субъекте, выборы депутатов представительных органов административных центров – в 16 субъектах.