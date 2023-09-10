Политолог: Дальний Восток на выборах консолидировался вокруг партии власти

Политолог Кислицына: Активная работа «Единой России» на Дальнем Востоке конвертировалась в отличный результат

Tекст: Олег Исайченко

«Сейчас становится понятно – врио, которые ранее были назначены президентом на Дальнем Востоке, уверенно идут к победе. Я полагаю, что во всех регионах ДФО у кандидатов будут показатели выше 70%», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Отдельного внимания заслуживает ситуация вокруг партии власти. Дальний Восток из протестного и проблемного региона, коим его ранее активно считали, перешел в разряд макрорегиона с высоким уровнем консолидации и поддержки федеральной власти», – добавила политолог.

«Особенно ярко этот тренд проявился в Якутии, где предвыборная борьба была непростой. В республике состоялись три больших кампании – по выборам главы региона, республиканского парламента и гордумы Якутска. Команда Айсена Николаева вызов приняла и справилась с ним очень уверенно — по первым данным ЦИК, действующий глава набирает порядка 70% голосов», – отмечает собеседница.

«Активная работа «Единой России» также конвертировалось в хороший результат: согласно текущим подсчетам ЦИК, партия власти получает почти 60% голосов на выборах в республиканский парламент. Градус протестных настроений упал», – подчеркивает эксперт.

«Также для Дальнего Востока актуализировалась практика трехдневного голосования. Почти во всех регионах федерального округа были очень высокие показатели явки. Вместе с тем, сохранена и классическая традиция голосования в воскресный день», – замечает политолог.

«И последний важный аспект – легитимность. Во всех регионах округа работало большое число наблюдателей. Например, на Чукотке их было свыше 300 человек, а в Якутии – более 5,5 тыс. Можно с уверенностью сказать, что выборы на Дальнем Востоке прошли максимально прозрачно и являются легитимными», – заключила Кислицына.

Ранее на Дальнем Востоке завершилось трехдневное голосование. Так, в Якутии, по данным ЦИК на 18.00 по местному времени, явка составила 45,37%. В Приморье на выборах губернатора по предварительным данным проголосовали 43%, пишет РБК. Отмечается, что после обработки 80% протоколов лидирует действующий губернатор Олег Кожемяко («Единая Россия»).

Более 60% «Единая Россия» по предварительным данным получает на выборах в Законодательное собрание Иркутской области и Народный хурал Бурятии.

В Хабаровске после подсчета 89,73% протоколов лидирует действующий градоначальник Сергей Кравчук («Единая Россия»). У него 45,53% голосов. На выборах в Амурской области после подсчета 73,99% протоколов лидирует Василий Орлов («Единая Россия»). У него 83,37%.

На выборах губернатора Магаданской области лидирует действующий губернатор Сергей Носов («Единая Россия»). У него 72,31% голосов после обработки 96% протоколов.

Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов («Единая Россия») лидирует на выборах губернатора региона с 70,82% голосов после обработки более 89% протоколов. По итогам трех дней явка составила 51,87%.