Минченко перечислил самые интересные кампании в регионах России

Политолог Минченко указал на особенности выборов в Хакасии, Якутии и Красноярске

Tекст: Олег Исайченко

Текущая кампания не представляла больших вызовов для российской политической и электоральной системы, однако партии столкнулись с тем, что им стало сложнее быть непохожими друг на друга, считает президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко.

Политолог также перечислил самые интересные региональные кампании. Первая – в Хакасии. Однако после того, как Сергей Сокол из-за болезни снял свою кандидатуру, кампания утратила свою уникальность.

«Вторая интересная кампания прошла в Якутии. На момент разговора там еще сохраняется интрига, касающаяся второго места. Пока неясно, кто набирает больше: «Новые люди» или коммунисты», – указал собеседник.

«Третья – это выборы в горсовет в Красноярске. В прошлый раз «Единая Россия» там проиграла по спискам ЛДПР, но в этот раз единороссы выиграли все 17 округов. Отрыв «Единой Росси» от ЛДПР в два раза», – отметил Минченко.

Такой результат он связывает с несколькими факторами: «Во-первых, качественный политический менеджмент – там очень сильный вице-губернатор Сергей Пономаренко». Во-вторых, продолжает политолог, список на выборах возглавил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, «с которым избиратели связывают большие надежды».

Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Так, в Хакасии, по данным РИА «Новости», действующий глава Валентин Коновалов лидирует с результатом 63,02% на 21.45 мск.

В Якутии, где, среди прочего, выбирали главу региона, лидирует Айсен Аваков («Единая Россия»), на 21.45 мск – 79,38% голосов избирателей. По сообщениям местных СМИ, обработано уже больше половины протоколов.

В Красноярском крае на выборах главы региона лидирует действующий губернатор Михаил Котюков. За него свой голос отдали 70,42% избирателей (21:45 мск). Также в регионе прошли довыборы в Госдуму и гордуму.